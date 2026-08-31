Lũ quét tại Nepal và Trung Quốc: Nhiều học sinh thoát nạn trong gang tấc

Tại một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận lũ quét thảm khốc vừa qua ở huyện Dhading của Nepal, nhiều học sinh đã may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong gang tấc, nhờ phản ứng nhanh chóng của các thầy cô giáo.

Chị Lakshmi Shrestha, phụ huynh của một trong những học sinh may mắn thoát nạn, kể lại lời con mình: “Các thầy cô nói rằng: Có lũ rồi, các con bỏ lại cặp sách và hộp cơm.”

Chị cho biết, nhờ lời nói đó mà con mới giữ được tính mạng.

Chị Shrestha cùng các phụ huynh và học sinh khác không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt khi quay trở lại trường để tìm kiếm đồ đạc còn sót lại vào ngày 30/8.

Bùn đất đặc quánh phủ kín bàn ghế, tường lớp, cũng như sân trường. Những vệt nước còn in trên tường cho thấy mực nước đã dâng lên rất nhanh. Nhiều balo nhỏ dính đầy bùn đất nằm ngổn ngang trên bàn ghế và sàn nhà.

Chị Kopila Mizar, một phụ huynh khác, chia sẻ: “Con tôi còn sống, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi rồi”.

Gia đình các học sinh cho biết hầu hết trẻ em tại ngôi trường này đều sống sót sau trận lũ.

Theo tổ chức phi lợi nhuận Save the Children, ít nhất 69 trường học tại các khu vực bị thiên tai tàn phá ở Nepal đã bị hư hỏng hoặc phá hủy, ảnh hưởng đến việc học tập của gần 19.000 trẻ em. Các số liệu này nhiều khả năng sẽ còn tăng lên khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được thêm các khu vực khác.

Chính phủ Nepal đã yêu cầu đóng cửa các trường học trong 3 ngày sau những trận mưa lớn trút xuống gây lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng trên diện rộng.

Các kỳ thi đại học cũng phải tạm hoãn. Trong bối cảnh các cảnh báo lũ lụt và yêu cầu di dời vẫn được đưa ra, hiện chưa rõ khi nào học sinh mới có thể trở lại trường học.

Lũ quét xảy ra ngày 26/8 tại khu vực biên giới Trung Quốc-Nepal đã khiến nhiều người thương vong và mất tích ở cả hai bên biên giới. Theo thông tin cập nhật đến trưa 31/8 theo giờ Việt Nam, cơ quan quản lý thiên tai Nepal xác nhận số người thiệt mạng tại nước này đã lên tới 903 người và 4.247 người đang mất tích, trong đó có 592 người nước ngoài.

Trong khi đó, theo thông báo của giới chức Trung Quốc, tính đến ngày 30/8, bên phía nước này có 16 người thiệt mạng và 546 người mất tích.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết trong số những người mất tích có 261 công dân nước ngoài, bao gồm hơn 100 người Nepal./.

Trung Quốc gửi viện trợ khẩn cấp và cử chuyên gia cứu hộ tới Nepal Hai máy bay vận tải Y-20 của Không quân Trung Quốc đã hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Tribhuvan ở Kathmandu vào sáng 30/8, mang theo 13.200 kiện hàng cứu trợ.