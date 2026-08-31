Trung Quốc gửi viện trợ khẩn cấp và cử chuyên gia cứu hộ tới Nepal

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, nước này đã chuyển 50 tấn hàng cứu trợ khẩn cấp tới Nepal và cử 9 chuyên gia cứu hộ đường hầm đến hỗ trợ công tác cứu nạn sau vụ lũ quét nghiêm trọng xảy ra ngày 26/8.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Nepal cho biết hai máy bay vận tải Y-20 của Không quân Trung Quốc đã hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Tribhuvan ở Kathmandu vào sáng 30/8, mang theo 13.200 kiện hàng cứu trợ. Số hàng này, bao gồm lều, chăn, túi ngủ, thực phẩm nén và bộ sơ cứu, sẽ được phân phát cho người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng của thảm họa.

Bốn chuyên gia cứu hộ đường hầm của Trung Quốc cùng trang thiết bị đến Kathmandu cùng lô hàng cứu trợ, trong khi 5 chuyên gia khác đã tới hiện trường bằng trực thăng từ Cát Long hôm 29/8 để bắt đầu công việc tại một nhà máy thủy điện.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường lũ quét ở Rasuwa, Nepal. (Ảnh: ANI/TTXVN phát)

Trung Quốc cũng đã cung cấp hỗ trợ tài chính khẩn cấp cho Nepal trong những ngày gần đây.

Vụ sạt lở băng ngày 26/8 tại khu vực biên giới Trung Quốc-Nepal đã gây ra các vụ lũ bùn đá nghiêm trọng, khiến nhiều người thương vong và mất tích ở cả hai bên biên giới.

Theo thông tin cập nhật đến 21 giờ ngày 30/8 theo giờ Hà Nội, ngày thứ 5 sau thảm họa, tổng số nạn nhân ở Nepal và Trung Quốc là 797 người thiệt mạng và 3.048 người mất tích.

Cơ quan Du lịch Nepal cho biết đến nay chưa liên lạc được với 591 du khách nước ngoài./.

Lũ quét tại Nepal và Trung Quốc: Lập trạm liên lạc khẩn cấp gần biên giới China Unicorn cho biết đã kích hoạt chế độ khẩn cấp toàn hệ thống, triển khai 5G toàn tuyến để cải thiện mức độ bao phủ, ổn định và khả năng chống chịu của mạng lưới thông tin ở khu vực biên giới.