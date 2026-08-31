Điện mừng kỷ niệm ngày Quốc khánh Cộng hòa Kyrgyzstan

Ngày 31/8, nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày Quốc khánh Cộng hòa Kyrgyzstan (31/8/1991-31/8/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Sadyr Japarov; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Adylbek Kasymaliev; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Marlen Mamataliev.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Zheenbek Kulubaev./.

Điện mừng kỷ niệm 35 năm Ngày Độc lập của Cộng hòa Moldova Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới lãnh đạo Moldova nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày Độc lập Cộng hòa Moldova.