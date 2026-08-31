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Mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng tại Hàn Quốc

Mưa lớn tiếp tục trút xuống miền Nam Hàn Quốc trong đêm 30 và sáng 31/8, gây ngập úng và làm gia tăng nguy cơ sạt lở tại nước này.

Nhật Hưng
Ngập lụt sau mưa lớn tại Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Ngập lụt sau mưa lớn tại Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Mưa lớn tiếp tục trút xuống miền Nam Hàn Quốc trong đêm 30 và sáng 31/8, với lượng mưa tại một số khu vực vượt 100mm/giờ, gây ngập úng và làm gia tăng nguy cơ sạt lở sau nhiều ngày mưa liên tiếp.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cho biết từ 21h00 ngày 30/8 đến 5h00 ngày 31/8, đảo Nagwol thuộc huyện Yeonggwang, tỉnh Jeollanam-do, ghi nhận lượng mưa 156 mm, trong đó lượng mưa lớn nhất trong một giờ lên tới 103,5 mm.

Một số khu vực khác như Heuksando, Suncheon và Boseong cũng ghi nhận mưa lớn. Đợt mưa này đã kéo dài 5 ngày liên tiếp. Tính đến sáng 31/8, lượng mưa cộng dồn tại đảo Nagwol đạt 389,5 mm, trong khi Boseong, Suncheon và Gwangyang lần lượt ghi nhận 264,6 mm, 256,9 mm và 248,5 mm.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, KMA đã liên tục điều chỉnh cảnh báo mưa lớn, ban đầu tại Shinan, sau đó mở rộng sang huyện Yeonggwang, trong khi cảnh báo vẫn được duy trì tại khu vực Nagwol-myeon.

Theo KMA, mưa tại khu vực Jeonnam và Gwangju dự kiến giảm dần trong ngày, song một số nơi có thể tiếp tục nhận thêm lượng mưa 10-60 mm, cục bộ trên 80 mm.

Cơ quan chức năng cảnh báo người dân đặc biệt chú ý nguy cơ sạt lở đất, đá rơi và các tai nạn do nền đất đã bão hòa nước sau nhiều ngày mưa. Trong khi đó, kênh truyền hình SBS đưa tin mưa lớn qua đêm gây ngập một số tuyến đường và khu vực ven sông tại miền Nam, đồng thời cảnh báo thời tiết xấu tiếp tục ảnh hưởng nhiều địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)
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