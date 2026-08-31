Tổ chức Hợp tác Thượng Hải vươn tầm toàn cầu

Từ ngày 31/8-1/9, Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 26 của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) diễn ra tại Bishkek, thủ đô Kyrgyzstan, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập tổ chức. Trong khuôn khổ sự kiện cũng diễn ra Hội nghị SCO mở rộng (SCO+). Ngoài ra, chính quyền Kyrgyzstan quyết định kết hợp Hội nghị thượng đỉnh SCO với Đại hội Thể thao Du mục Thế giới lần thứ 6, diễn ra từ ngày 31/8-6/9.



Theo thông báo của cơ quan báo chí Phủ Tổng thống Kyrgyzstan, Hội nghị có sự tham dự của Tổng thống, Chủ tịch nước và Thủ tướng 17 quốc gia, trong đó có lãnh đạo các nước thành viên SCO.

Đại diện các tổ chức quốc tế tham dự gồm Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Tổng Thư ký SCO, Tổng Thư ký Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) và Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Á-Âu.



Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị SCO mở rộng, đồng thời tiến hành nhiều hoạt động song phương và ngoại giao nhân dân tại Kyrgyzstan.



Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Bishkek, Hội nghị thượng đỉnh năm 2026 tập trung thảo luận định hướng nâng tầm phát triển của SCO sau 25 năm hoạt động. Về kinh tế, chương trình nghị sự tập trung vào kết nối giao thông, năng lượng, đầu tư và chuyển đổi số.

Trong số các sáng kiến đang được thảo luận có việc thành lập Ngân hàng Phát triển SCO, được xem là một cơ chế tiềm năng để tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng và đầu tư.



Một nội dung khác được quan tâm là thúc đẩy thanh toán bằng đồng nội tệ và giảm các rào cản thương mại song phương. Đối với các nước thành viên SCO, những nỗ lực này hướng tới mở rộng hợp tác đầu tư, phát triển các tuyến vận tải và tăng cường hợp tác công nghiệp.



An ninh tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của chương trình nghị sự. Các nước dự định tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong phòng, chống khủng bố, chủ nghĩa cực đoan, buôn bán ma túy, tội phạm xuyên quốc gia và các mối đe dọa trên không gian mạng.



Sự kiện đầu tiên trong chương trình nghị sự của Hội nghị là cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo các nước thành viên SCO với chủ đề: “25 năm SCO: Tăng cường ổn định, mở rộng hợp tác - Hướng tới sự phát triển chung hơn nữa.”

Tiếp đó, Hội nghị theo thể thức SCO+ sẽ được tổ chức với sự tham dự của lãnh đạo các nước quan sát viên, đối tác đối thoại của SCO và khách mời Việt Nam của nước Chủ tịch luân phiên. Chủ đề của cuộc họp này là: “Liên hợp quốc như một yếu tố then chốt của trật tự thế giới công bằng: Đóng góp của các quốc gia SCO Plus vào việc hình thành một thế giới đa cực.”



Bên cạnh chương trình nghị sự chính, các cuộc đàm phán bên lề Hội nghị thượng đỉnh cũng được xem là một nội dung quan trọng. Đáng chú ý là các cuộc tiếp xúc của Tổng thống Nga Vladimir Putin với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ.



Dự kiến, hơn 20 văn kiện sẽ được ký kết sau Hội nghị thượng đỉnh SCO tại Bishkek, trong đó có Tuyên bố Bishkek, phản ánh cách tiếp cận của tổ chức đối với các vấn đề khu vực và quốc tế quan trọng, cùng nghị định thư sửa đổi Hiến chương SCO nhằm đơn giản hóa cơ cấu tổ chức.



Gói văn kiện dự kiến cũng bao gồm các tuyên bố về hiệu quả năng lượng, an ninh hạt nhân và thông tin, hợp tác ứng phó tình huống khẩn cấp và phòng, chống buôn bán ma túy. Ngoài ra, sau Hội nghị thượng đỉnh Bishkek, một hạng mục mới mang tên “đối tác SCO” sẽ được giới thiệu nhằm mở rộng phạm vi hợp tác trong khuôn khổ SCO.



Cuộc họp Hội đồng Nguyên thủ quốc gia SCO sẽ đánh dấu kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch SCO của Kyrgyzstan (2025-2026). Tại Bishkek, chức chủ tịch luân phiên sẽ được chuyển giao cho Pakistan. Nga sẽ đảm nhiệm cương vị chủ tịch luân phiên SCO nhiệm kỳ 2027-2028./.

Nga kêu gọi tăng cường ảnh hưởng và hợp tác trong SCO Tổng thống Putin kêu gọi SCO và Nga tiếp tục hợp tác để xây dựng một mạng lưới hậu cần toàn diện và có tính cạnh tranh trên khắp khu vực SCO rộng lớn, cũng như trên toàn bộ lục địa Á-Âu.

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