Điện mừng kỷ niệm ngày Quốc khánh Malaysia

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 69 Quốc khánh Malaysia (31/8/1957-31/8/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Quốc Vương Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Anwar Ibrahim; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Hạ viện Johari bin Abdul và Chủ tịch Thượng viện Awang Bemee Awang Ali Basah.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi thư mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Quan hệ Việt Nam-Malaysia ngày càng phát triển năng động Điểm lại một số thành quả quan trọng trong nhiệm kỳ công tác của Đại sứ Tan Yang Thai tại Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển năng động.