Chính trị

Điện mừng kỷ niệm ngày Quốc khánh Malaysia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới lãnh đạo Malaysia nhân dịp kỷ niệm lần thứ 69 Quốc khánh nước này.

Điện mừng kỷ niệm ngày Quốc khánh Malaysia

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 69 Quốc khánh Malaysia (31/8/1957-31/8/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Quốc Vương Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Anwar Ibrahim; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Hạ viện Johari bin Abdul và Chủ tịch Thượng viện Awang Bemee Awang Ali Basah.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi thư mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan./.

(TTXVN/Vietnam+)
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