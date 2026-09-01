Cháy chợ Đắk Sắk ở Lâm Đồng, thiệt hại hơn 4 tỷ đồng

Ngày 1/9, ông Nguyễn Văn Phò, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng cho biết đến sáng 1/9, đám cháy tại chợ Đắk Sắk (thôn Hòa Phong, xã Đắk Sắk) cơ bản được khống chế.

Hiện lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường.

Cụ thể, khoảng 22 giờ 40 phút ngày 31/8, người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát tại chợ Đắk Sắk. Lực lượng tại chỗ của Công an, dân quân xã, người dân địa phương đã phối hợp, hỗ trợ lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp của Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 14 (Công an tỉnh Lâm Đồng) tích cực triển khai chữa cháy.

Qua đánh giá ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Về tài sản, có 9 hộ dân bị thiệt hại, 16 kiốt bị ảnh hưởng, tổng thiệt hại ước tính hơn 4 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng đang tập trung làm rõ nguyên nhân vụ cháy và hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại./

Khẩn trường khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy chợ Biên Hòa Ngày 6/8, Công an Thành phố Đồng Nai đã phong tỏa hiện trường khu vực nhà lồng chợ Biên Hòa để khẩn trương điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại từ vụ hỏa hoạn lớn xảy ra vào tối trước đó.

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