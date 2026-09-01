Bão số 5 giữ nguyên cường độ, di chuyển nhanh ở vùng biển Tây Bắc Biển Đông

Theo bản tin lúc 8 giờ ngày 1/9 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 5 giữ nguyên cường độ, hướng di chuyển, tốc độ di chuyển nhanh hơn trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông.

Hồi 7 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc-112,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 310km về phía Bắc Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Đến 7 giờ ngày 2/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc-116,6 Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 7 giờ ngày 3/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc-117,9 Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 5-10 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 7 giờ ngày 4/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23 độ Vĩ Bắc-117,5 Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9 và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 3-5 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 3-5km và suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão,vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-4m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 3-5m; biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn./.

Bão số 5 hình thành trên Biển Đông, di chuyển theo hướng Đông Bắc Áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 5, tên quốc tế là Saudel, di chuyển theo hướng Đông Bắc và dự báo suy yếu khi tiến về phía Nam Phúc Kiến (Trung Quốc).

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