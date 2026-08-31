Hà Tĩnh: Cá chết nổi dài hàng chục mét tại hồ điều hòa công viên Bồng Sơn

Ngày 31/8, lãnh đạo phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh cho biết từ ngày 29/8 đến nay, người dân sống gần hồ điều hòa công viên Bồng Sơn phát hiện cá chết nổi dày đặc ven hồ. Chính quyền địa phương đang phối hợp với các đơn vị chức năng và người dân thu gom, xử lý cá chết; nguyên nhân chưa được xác định.

Theo ghi nhận tại hồ điều hòa công viên trung tâm, còn gọi là hồ Bồng Sơn, phường Thành Sen, dọc mép bờ hồ xuất hiện nhiều cá rô phi và cá nhỏ tự nhiên chết, nổi trên mặt nước, kéo dài hàng chục mét.

Số lượng cá chết nhiều, trôi dạt vào ven hồ, bốc mùi hôi tanh, đặc biệt trong thời tiết oi bức, ảnh hưởng đến môi trường khu vực.

Một số người dân cho biết từ chiều 29/8 đã xuất hiện cá chết nổi trên mặt nước, nhưng số lượng còn ít, rải rác. Từ chiều tối 30/8, sau các đợt mưa lớn, lượng cá chết tăng lên, xác cá theo sóng nước trôi dạt vào các mép bờ hồ, khiến mùi hôi tanh nồng nặc.

Theo người dân sinh sống ven hồ, nguyên nhân cá chết có thể liên quan đến thời tiết nắng nóng kéo dài trước đó, sau đó chuyển sang mưa nhiều, khiến cá bị sốc nhiệt hoặc thiếu oxy đột ngột.

Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng phối hợp với Công ty Môi trường đô thị Hà Tĩnh cùng người dân thu gom số cá chết, đưa đi xử lý, nhằm giảm mùi hôi, bảo đảm vệ sinh môi trường và làm rõ nguyên nhân./.

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