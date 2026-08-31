Thái Nguyên: Sạt lở taluy dương gây ảnh hưởng tới nhiều hộ dân

Ngày 30/8, một vụ sạt lở đất với khối lượng khá lớn gây ảnh hưởng đến 4 hộ dân ở thôn Toàn Thắng, xã Bạch Thông (Thái Nguyên).

Tại vị trí này, đất đá đã sạt xuống sát nhà dân, một số vị trí đất đã sạt xuống làm thủng tường tràn vào nhà.

Những ngôi nhà này nằm ngay dưới taluy dương cao hàng chục mét, hiện nay đất đá có thể tiếp tục sạt lở bất cứ lúc nào.

Cùng ngày, cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra thực tế, động viên và hướng dẫn người dân ứng phó với sạt lở.

Bà Ma Thị Mận, Bí thư Đảng ủy xã Bạch Thông cho biết, qua đánh giá ban đầu, xác định vị trí sạt lở uy hiếp đến 4 hộ, xã hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng, tất cả các hộ có nguy cơ đã di dời đi ở tạm nhà người thân, hàng xóm.

Hiện có 1 hộ bị nặng nhất đã có phương án di dời đến nơi ở mới do hộ này có quỹ đất để làm nhà, 3 hộ còn lại tạm thời di dời đến nơi ở tạm. Xã huy động lực lượng múc bớt đất sạt lở để đảm bảo an toàn.

Thời gian tới, xã sẽ nghiên cứu phương án hỗ trợ những hộ đủ điều kiện di dời, đối với các hộ còn lại tùy tình hình sẽ có giải pháp cụ thể.

Lực lượng chức năng của xã đã tuyên truyền đến các hộ, tuyệt đối không về nơi ở đang bị sạt lở đến khi đảm bảo an toàn, bà Mận cho biết thêm.

Ngoài vị trí nói trên, hiện nay trên địa bàn xã Bạch Thông còn có một số điểm xung yếu có nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở như khu vực Phiêng An, km 11 trên Quốc lộ 3B, xã đã báo cáo tỉnh để hỗ trợ khắc phục./.

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