Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão

Trưa 31/8, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành Công điện số 48/CĐ-BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang; các Bộ: Quốc phòng, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và gió mạnh trên biển.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 31/8, vùng áp thấp suy yếu trên vùng biển phía Đông của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 7 giờ ngày 31/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc - 110,3 độ Kinh Đông với sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 10-15km/h.

Dự báo đến 7 giờ ngày 1/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Nam trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Ngày và đêm 31/8, vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8; vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Thành phố Hồ Chí Minh và phía Bắc khu vực Nam Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8.

Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Ngoài ra, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và gió mạnh trên biển, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành nêu trên theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão và gió mạnh trên biển; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão và gió mạnh trên biển để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới là phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ Vĩ Bắc, từ 109,5-114,5 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm sẽ được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Các bộ, ngành, địa phương giám sát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện, nhất là tàu, thuyền du lịch hoạt động trên các vịnh, khu vực ven biển, đảo. Tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dông, lốc, gió mạnh có thể xảy ra, đảm bảo an toàn về người khi có sự cố; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão và gió mạnh trên biển.

Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, hệ thống Đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương tăng cường thông tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão và gió mạnh trên biển đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Các đơn vị nêu trên tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường)./.

Thời tiết ngày 26/8: Thông tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới, mưa lũ ở các tỉnh Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Trung (Lạng Sơn) tiếp tục xuống và ở trên báo động 2; lũ hạ lưu sông Bưởi (Thanh Hóa) tiếp tục xuống và ở dưới mức báo động 1.

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