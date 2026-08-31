Dự báo thời tiết dịp 2/9: Bắc Bộ nắng nóng, Trung và Nam Bộ mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ đêm 31/8 đến ngày 2/9), Bắc Bộ, Nam Trung Bộ nắng nóng, Bắc Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ từ đêm 31/8-2/9, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng ngày 1/9 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ thấp nhất 23-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất ngày 1/9 từ 33-36 độ C, có nơi trên 37 độ C; ngày 2/9 từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Hà Nội, từ đêm 31/8-2/9, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng ngày 1/9 có nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Từ đêm 31/8-2/9, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng đêm 31/8 có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng ngày 1/9 có mưa rào và dông rải rác. Ngày 2/9 ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 24-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất ngày 1/9 từ 31-34 độ C; ngày 2/9 từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất ở cao nguyên Trung Bộ 21-24 độ C; Nam Bộ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở cao nguyên Trung Bộ 27-30 độ C; Nam Bộ 31-34 độ C.

Thời tiết tại một số điểm du lịch từ đêm 31/8-2/9

Tại Sapa (tỉnh Lào Cai) không mưa, ngày nắng (xác suất mưa dưới 10%). Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Khu vực Hạ Long từ đêm 31/8-2/9, đêm không mưa, ngày nắng (xác suất mưa 10-15%). Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Khu vực Thuận Hóa (thành phố Huế) từ đêm 31-1/9, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, ngày có mưa rào và dông rải rác (xác suất mưa 70-80%). Từ đêm 1/9- 2/9, đêm không mưa, ngày nắng nóng (xác suất mưa 5-15%). Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất ngày 1/9 từ 29-31 độ C, ngày 2/9 từ 34-36 độ C.

Khu vực Hải Châu (thành phố Đà Nẵng) từ đêm 31 và ngày 1/9, đêm có mưa vừa, mưa to và dông; ngày có mưa rào và dông rải rác (xác suất mưa 70-80%). Từ đêm 1-2/9, đêm không mưa, ngày nắng nóng (xác suất mưa 5-15%), gió Tây Nam cấp 2-4. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất ngày 1/9 từ 30- 32 độ C, ngày 2/9 từ 34-36 độ C.

Khu vực Quy Nhơn từ đêm 31/8-2/9, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng. (xác suất mưa 10-30%), gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Khu vực Nha Trang từ đêm 31/8-2/9, đêm không mưa, ngày nắng (xác suất mưa 20-40%), gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Khu vực Xuân Hương (Đà Lạt) chiều và tối có lúc có mưa rào và dông (xác suất mưa 65-75%), gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3m. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Khu vực Ninh Kiều (thành phố Cần Thơ) chiều và tối có lúc có mưa rào và dông (xác suất mưa 60-70%), gió Tây Nam 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Khu vực TP Hồ Chí Minh chiều và tối có lúc có mưa rào và dông (xác suất mưa 60-70%), gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, đêm 31/8 và ngày 1/9, Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3m. Ngày 1/9 gió giảm dần

Nam vịnh Bắc Bộ gió mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng cao 2-3m.

Phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động, sóng cao 2-4m. Phía Nam của khu vực Bắc Biển Đông và khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng cao 3-5m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TP Hồ Chí Minh, vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-4m.

Ngoài ra, khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có mưa rào và dông, trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m.

Cảnh báo, đêm 1/9 và ngày 2/9, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 4- 6m; biển động mạnh. Vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông và khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5m, biển động mạnh

Vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Đắk Lắk đến TP Hồ Chí Minh có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4m, biển động.

Khu vực phía Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển Nam Quảng Trị đến Gia Lai có gió Tây đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng cao 1,5-3m, biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2, riêng vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông cấp 3. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Hiện đặc khu Bạch Long Vĩ có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; Phú Quý có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông mạnh./.

Dự báo thời tiết trên cả nước dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2026 Trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, Hà Nội có thể có những trạng thái thời tiết khá khác nhau: Từ mưa dông đến nắng ráo, thậm chí còn hanh khô "rất mùa Thu".

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