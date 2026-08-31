Hưng Yên: Cháy lán bán hàng ven Quốc lộ 5 khiến 1 người tử vong

Ngày 31/8, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại lán bán hàng ven Quốc lộ 5, đoạn thuộc địa bàn xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm gần trưa cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại lán bán hàng nằm ven Quốc lộ 5 (chiều đường hướng đi Hà Nội, khu vực gần Trạm thu phí Quốc lộ 5).

Phát hiện hỏa hoạn, người dân xung quanh đã báo cho lực lượng chức năng, đồng thời chủ động triển khai các biện pháp dập lửa tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Hưng Yên) đã điều động 2 xe chữa cháy cùng các cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường xử lý sự cố.

Lực lượng Cảnh sát giao thông cũng kịp thời có mặt để phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm lưu thông trên tuyến Quốc lộ 5.

Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 1 người đàn ông đã tử vong bên trong.

Lực lượng Công an đang phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm và phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy./.

Hà Nội: Cháy xưởng nhựa rộng gần 1.000m2 tại phường Chương Mỹ Khoảng 8 giờ sáng 28/8, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận tin báo cháy xảy ra tại xưởng nhựa một tầng, rộng gần 1.000m2 tại tổ dân phố Phượng Đồng, phường Chương Mỹ.