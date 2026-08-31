Giám đốc Sở Xây dựng Gia Lai chấn chỉnh tình trạng xe hợp đồng "chặt chém" khách

Ngay sau khi nhận được phản ánh của du khách về việc thu giá cước cao của dịch vụ "taxi" của một hãng xe điện, Sở Xây dựng Gia Lai đã tổ chức cuộc họp khẩn yêu cầu làm rõ trách nhiệm và sẽ xử lý nghiêm các vi phạm.

Theo đó, ngày 31/8, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách, đồng thời chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe taxi và xe hợp đồng trên địa bàn.

Theo phản ánh, tối 30/8, hành khách đi xe từ khu vực đường Xuân Diệu, gần một nhà hàng hải sản, đến khách sạn trên đường Nguyễn Thị Định với quãng đường khoảng 2km nhưng bị thu 75.000 đồng. Ở chiều ngược lại, hành khách này cũng bị tính tiền với giá 78.000 đồng.

Khi hành khách thắc mắc về mức giá, thái độ trả lời của tài xế càng khiến người đi xe không hài lòng. Trong khi đó, bằng quãng đường và thời gian trên, giá cho chuyến đi này chỉ khoảng từ 45.000-50.000 đồng/chuyến.

Điều đáng lo ngại hơn, theo phản ánh của hành khách, tại khách sạn nơi người này lưu trú cũng có nhiều du khách cho biết từng gặp tình trạng tương tự.

Ngay trong đêm 30/8, sau khi tiếp nhận thông tin, Sở Xây dựng Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn khẩn trương kiểm tra, rà soát.

Qua xác minh ban đầu, phương tiện bị phản ánh mang biển kiểm soát 77H-10320 thuộc Hợp tác xã Vận tải ASIA Quy Nhơn, được cấp phù hiệu "Xe hợp đồng" và hoạt động kinh doanh theo hình thức hợp đồng điện tử trên nền tảng ứng dụng công nghệ.

Tại cuộc họp sáng 31/8, Giám đốc Hợp tác xã Vận tải ASIA Quy Nhơn và tài xế Lê Ngọc Hưng đã trực tiếp giải trình về sự việc.

Theo thông tin được cung cấp, khoảng 19 giờ 20 phút ngày 30/8, phương tiện trên đã đón khách tại đường Xuân Diệu (Nhà hàng hải sản Thuyền Quán) và chở đến khách sạn L’Amor trên đường Nguyễn Thị Định. Sau khi kết thúc chuyến đi, tài xế đã thu của hành khách 70.000 đồng.

Đáng chú ý, trước khi thực hiện chuyến đi, lái xe và hành khách không trao đổi, thỏa thuận cụ thể về giá cước.

Theo Sở Xây dựng, việc lái xe không cung cấp đầy đủ thông tin của hợp đồng vận tải cho hành khách, trong đó có nội dung về giá trị hợp đồng, là chưa thực hiện đúng quy định.

Qua báo cáo và trao đổi tại cuộc họp, lái xe thừa nhận số tiền thực tế thu của hành khách là 70.000 đồng, cao hơn mức cước khi đặt chuyến qua ứng dụng. Đại diện hợp tác xã và lái xe đã công khai xin lỗi hành khách trước sự chứng kiến của các cơ quan truyền thông.

Giám đốc Sở Xây dựng Gia Lai Nguyễn Trường Sơn đã nghiêm khắc phê bình Giám đốc Hợp tác xã Vận tải ASIA Quy Nhơn và lái xe liên quan đến vụ việc.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải chủ động bố trí phương tiện, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân và du khách trong dịp lễ; không để xảy ra tình trạng thiếu phương tiện, chèn ép, tranh giành khách hoặc từ chối vận chuyển trái quy định.

Đặc biệt, các đơn vị phải thực hiện nghiêm việc kê khai, niêm yết và thu giá cước theo đúng quy định; công khai, minh bạch giá trước khi thực hiện chuyến đi; nghiêm cấm lợi dụng nhu cầu đi lại tăng cao để tự ý tăng giá hoặc thu thêm các khoản ngoài mức giá đã niêm yết, thỏa thuận.

Bên cạnh việc chấp hành quy định về giá, các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải cũng được yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ. Phương tiện phải bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật, sạch sẽ; lái xe mặc đồng phục, đeo thẻ tên, giao tiếp văn minh, lịch sự và thân thiện với hành khách.

Sở Xây dựng Gia Lai cũng đề nghị đội ngũ lái xe, đặc biệt là những người thường xuyên phục vụ khách du lịch, chủ động giới thiệu những thông tin phù hợp về các điểm đến, văn hóa và du lịch địa phương, góp phần xây dựng hình ảnh một điểm đến thân thiện và văn minh.

Đối với các hành vi vi phạm của Hợp tác xã Vận tải ASIA Quy Nhơn và lái xe liên quan đến vụ việc, Sở Xây dựng Gia Lai cho biết sẽ thành lập Tổ kiểm tra để tiếp tục xác minh và xử lý nghiêm theo quy định.

Vụ việc một lần nữa cho thấy, trong bối cảnh du lịch Gia Lai đang hướng đến xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện và đáng nhớ, chất lượng của mỗi chuyến xe, thái độ của mỗi tài xế và sự minh bạch trong từng mức giá đều có thể tác động trực tiếp đến cảm nhận của du khách.

Xây dựng thương hiệu du lịch là câu chuyện của nhiều năm, với sự đầu tư lớn về hạ tầng, sản phẩm và quảng bá. Nhưng để một du khách mất thiện cảm, đôi khi chỉ cần bắt đầu từ một chuyến xe ngắn và một mức giá không rõ ràng. Chỉ một chuyến xe ngắn với mức cước bị cho là bất hợp lý cũng có thể để lại ấn tượng không tốt trong lòng du khách về một điểm đến.

Việc xử lý nhanh phản ánh của hành khách và tổ chức cuộc họp chấn chỉnh ngay trong sáng 31/8 cho thấy quyết tâm của cơ quan quản lý trong việc không để những hành vi kinh doanh thiếu minh bạch làm ảnh hưởng đến môi trường du lịch và hình ảnh của địa phương./.

Hạ Long điều tra lái xe điện "chặt chém" và dọa khách du lịch UBND thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND phường Bãi Cháy kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm lái xe điện "chặt chém," dọa du khách (nếu có).