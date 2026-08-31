Hiện diện số với tên miền “.vn” thực chất và bền vững

Trong thế giới Internet, tên miền mã quốc gia như là ngôn ngữ của một dân tộc, danh tính quốc gia, thể hiện bản sắc và chủ quyền quốc gia.

Tại Việt Nam, các chương trình ưu đãi và phổ cập tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” tiếp tục được triển khai với mục tiêu phổ cập tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hỗ trợ các địa phương phát triển kinh tế số. Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh hiện diện trực tuyến tin cậy, an toàn với các dịch vụ số sử dụng tên miền quốc gia “.vn” (gọi tắt là Chương trình hiện diện trực tuyến với tên miền quốc gia ".vn") được gia hạn chính sách miễn phí đăng ký tên miền "id.vn" và "biz.vn" đến hết năm 2026 theo Thông tư số 64/2025/TT-BTC ngày 30/6/2025.

Chương trình đang được Trung tâm Internet Việt Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với các địa phương triển khai tích cực.

Theo Trung tâm Internet Việt Nam, đối với thanh niên, sinh viên, tên miền “id.vn” là công cụ giúp mỗi cá nhân chủ động xây dựng hiện diện trực tuyến chuyên nghiệp.

Thông qua tên miền riêng, sinh viên có thể tạo trang thông tin cá nhân, CV trực tuyến, hồ sơ năng lực, giới thiệu dự án, kỹ năng và thành tích, đồng thời sử dụng thư điện tử gắn với tên miền cá nhân.

Đối với doanh nghiệp mới thành lập và hộ kinh doanh, tên miền “biz.vn” hỗ trợ xây dựng website, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và phát triển thương hiệu trên môi trường số.

Việc sử dụng tên miền quốc gia gắn với website và các dịch vụ số giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh nâng cao khả năng nhận diện, tạo dựng niềm tin với khách hàng và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường.

Số liệu của Trung tâm Internet Việt Nam cho thấy, đến nay đã có 19 tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch triển khai Chương trình tại địa phương, tạo bước chuyển quan trọng khi các ưu đãi của tên miền quốc gia “.vn” được đưa trực tiếp về cơ sở. Tổng số tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” đang hoạt động là hơn 680.000 tên miền.

Cả nước có 10 địa phương có số lượng tên miền quốc gia “.vn” duy trì trên 10.000 tên miền, trong đó 4 địa phương khu vực phía Nam là Đồng Tháp, Vĩnh Long, Lâm Đồng, Đồng Nai chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2025.

Trong khuôn khổ Chương trình, nhằm phát triển cộng đồng sinh viên hiện diện trực tuyến với tên miền quốc gia “.vn” và các dịch vụ số, Trung tâm Internet Việt Nam đã triển khai chương trình Unitour đến 30 trường Đại học trên cả nước, đồng thời tham gia tổ chức các cuộc thi thúc đẩy kinh doanh số, hiện diện số với tên miền “.vn” dành cho sinh viên các trường Đại học, cao đẳng.

Những hoạt động này được đông đảo sinh viên hưởng ứng, lan tỏa, tạo ra làn sóng hiện diện trực tuyến mạnh mẽ khắp các trường trong khu vực, thực hiện hiệu quả phong trào “Bình dân học vụ số”, đưa kỹ năng số và hiện diện số với tên miền “.vn” đến giới trẻ một cách thực chất và bền vững.

Tại nhiều địa phương, việc duy trì website “.vn” trở thành thói quen, đặt nền móng để hộ kinh doanh tham gia thương mại điện tử theo hướng ổn định và bền vững.

Trung tâm Internet Việt Nam phát huy vai trò định hướng, triển khai cách làm đổi mới, sáng tạo với mô hình 4 nhà (nhà nước - chính quyền địa phương - doanh nghiệp - cộng đồng) đảm bảo việc điều phối, giám sát tiến độ bằng công cụ số xuyên suốt, minh bạch, giúp triển khai nhanh, đúng trọng tâm và bền vững.

Trung tâm phối hợp với tỉnh, thành phố, tỉnh đoàn, thành đoàn triển khai cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại địa phương; ký kết hợp tác với các Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh khu vực phía Nam, thúc đẩy công tác phổ cập tên miền tới cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hỗ trợ hiện diện trực tuyến, chuyển đổi số toàn diện.

Mới đây, Trung tâm Internet Việt Nam, Chi nhánh Đà Nẵng phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Huế tổ chức Hội nghị tập huấn và phát động triển khai Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ hiện diện trực tuyến với tên miền quốc gia “.vn” năm 2026.

Các chuyên gia của Trung tâm và đơn vị đồng hành hướng dẫn người tham dự quy trình đăng ký, kích hoạt, quản trị và đưa tên miền vào sử dụng, giải đáp các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Điểm nhấn của hội nghị là ký cam kết phối hợp triển khai Chương trình giữa Trung tâm Internet Việt Nam, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Huế, các trường, trung tâm và đơn vị liên quan hướng tới hình thành mạng lưới triển khai đồng bộ và lâu dài trên địa bàn.

Theo kế hoạch, sau mục tiêu 10.000 tên miền “.vn” trong năm 2026, thành phố Huế hướng tới 12.000 tên miền vào năm 2030. Song song với việc mở rộng số lượng người sử dụng, thành phố xác định trọng tâm là nâng cao hiệu quả khai thác, để mỗi tên miền được đăng ký thực sự trở thành một địa chỉ hiện diện trực tuyến hữu ích.

Sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, Trung tâm Internet Việt Nam, các cơ sở giáo dục, tổ chức đoàn thể và cộng đồng doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ giúp chính sách hỗ trợ tiếp cận đúng đối tượng, tạo điều kiện để tên miền “.vn” được đưa vào sử dụng rộng rãi hơn trong học tập, việc làm, sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ.

Chương trình hiện diện trực tuyến với tên miền quốc gia ".vn" đã làm nổi bật giá trị của tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”. Tên miền “.vn” đang trở thành hạ tầng danh tính số tin cậy, giúp hộ kinh doanh, doanh nghiệp địa phương, sinh viên nâng cao năng lực sử dụng tài nguyên Internet, mở rộng cơ hội nghề nghiệp và tham gia sâu hơn vào nền kinh tế số.

Khi chương trình được triển khai đồng bộ, tên miền “.vn” chính là nền tảng bền vững, góp phần xây dựng một không gian số Việt Nam an toàn, tin cậy, bao trùm và mang đậm bản sắc quốc gia./.

Tên miền quốc gia .VN góp phần xây dựng niềm tin số thời thương mại điện tử Tên miền quốc gia .VN có thể góp phần tạo dựng một nền tảng hiện diện số chính thức, ổn định và đáng tin cậy cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và các chủ thể kinh tế Việt Nam.

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