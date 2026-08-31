Gia Lai: Hầu hết các ca nghi ngộ độc xuất viện, chưa xác định nguyên nhân

Liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi sử dụng bánh mỳ tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), sau quá trình điều trị, hầu hết các trường hợp đã ổn định sức khỏe và được xuất viện.

Trong khi đó, ngành chức năng tỉnh Gia Lai đang khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và chờ kết quả xét nghiệm để xác định nguyên nhân vụ việc.

Theo Sở Y tế tỉnh Gia Lai, tính đến 17 giờ ngày 30/8, có 254 người đến khám và điều trị; trong số đó có 218 người phải nhập viện; 4 người được chuyển viện.

Sau khi được điều trị, hầu hết các trường hợp ngộ độc đã ra viện, số ít bệnh nhân đang nằm điều trị, theo dõi sức khỏe với tình trạng ổn định, không có diễn biến nặng và có thể ra viện trong ngày hôm nay 31/8.

Song song với công tác điều trị, các cơ quan chuyên môn đang tiếp tục triển khai các bước điều tra để xác định nguyên nhân. Cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra dịch tễ, thu thập thông tin về những người sử dụng thực phẩm liên quan; đồng thời lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để kiểm nghiệm.

Trước đó, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị, Sở Y tế tỉnh Gia Lai khẩn trương tổ chức điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nhằm xác định nguyên nhân và tác nhân nghi ngờ gây ngộ độc; đồng thời điều tra, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm qui định về an toàn thực phẩm nếu có.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân gây ra các trường hợp nghi ngộ độc. Việc xác định tác nhân gây bệnh cần dựa trên kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm, mẫu thực phẩm cùng các thông tin thu thập được trong quá trình điều tra dịch tễ. Do đó, ngành chức năng chưa khẳng định loại thực phẩm hay tác nhân cụ thể là nguyên nhân gây ra vụ việc.

Ngành Y tế tỉnh Gia Lai khuyến cáo những người từng sử dụng bánh mỳ tại cơ sở kinh doanh liên quan, nếu xuất hiện các biểu hiện bất thường về sức khỏe (như: đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt hoặc các triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm) cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được khám và xử trí kịp thời.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Kết quả điều tra, xét nghiệm và truy xuất nguồn gốc thực phẩm sẽ là căn cứ để xác định nguyên nhân, tác nhân liên quan và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân (nếu có); qua đó triển khai các biện pháp xử lý, phòng ngừa nguy cơ tương tự trong thời gian tới./.

158 người trong vụ nghi ngộ độc tại Gia Lai đang được điều trị, sức khỏe ổn định Trước đó, từ ngày 24/8, nhiều người có triệu chứng quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói nhiều lần và sốt sau khi sử dụng bánh mỳ thập cẩm tại Hộ kinh doanh Bin Bin (số 1041 Quang Trung, phường An Khê).

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