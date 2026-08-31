Hà Nội khẩn trương khám sức khỏe, số hóa dữ liệu y tế học đường

Năm học 2026-2027 đang cận kề, cùng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, ổn định tổ chức và các điều kiện dạy học, Hà Nội đang khẩn trương triển khai rà soát, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe học sinh.

Hoạt động này nhằm phát hiện sớm các bệnh lý học đường, kịp thời có biện pháp can thiệp, góp phần cập nhật, số hóa dữ liệu y tế, từng bước hình thành Hồ sơ sức khỏe điện tử để theo dõi sức khỏe học sinh lâu dài, liên tục.

Phối hợp với các bệnh viện lớn

Thực hiện kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân của thành phố Hà Nội, Trạm Y tế phường Nghĩa Đô đã phối hợp với Bệnh viện E, Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội và Tập đoàn Y tế Việt- Nga triển khai khám sức khỏe cho hơn 33.000 học sinh các cấp.

Kế hoạch diễn ra từ ngày 20/8 đến ngày 4/9, phù hợp với lịch học của từng trường và đảm bảo tiến độ đề ra.

Trong ngày đầu tiên triển khai, các học sinh của Trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Nghĩa Đô) đã được các bác sỹ khám cẩn thận, đầy đủ các nội dung. Học sinh được hướng dẫn lần lượt thực hiện các bước kiểm tra sức khỏe như cân, đo; đo huyết áp; khám nội; tai mũi họng; kiểm tra thị lực.

Quá trình khám được tổ chức nghiêm túc, thân thiện, giúp học sinh chủ động phối hợp với nhân viên y tế. Các khu vực khám được bố trí riêng, học sinh lần lượt di chuyển theo từng lớp dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

Học sinh của Trường Trung học cơ sở Nghĩa Tân (phường Nghĩa Đô) cũng bắt đầu được khám sức khỏe tại trường, lịch khám đang được nhà trường và các cơ sở y tế đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo trước khi năm học mới bắt đầu.

Chị Vũ Thị Lanh, có con học lớp 9A18, Trường Trung học cơ sở Nghĩa Tân cho biết gia đình chị vẫn thường xuyên cho con đi kiểm tra sức khỏe hàng năm, song mỗi lần đi khám là một lần khai báo thông tin và dữ liệu sức khỏe riêng biệt.

Kết quả khám không chỉ được sử dụng để đánh giá, phân loại tình trạng sức khỏe mà còn được lập, cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử và tích hợp thông tin khám sức khỏe vào Học bạ điện tử, phục vụ quản lý sức khỏe trẻ em, học sinh theo vòng đời từ năm 2026. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Việc số hóa dữ liệu sức khỏe theo thông tin học sinh rất cần thiết giúp tiết kiệm thời gian của gia đình và cung cấp chính xác quá trình phát triển của trẻ. Nếu trẻ có bệnh mãn tính hoặc bẩm sinh thì hồ sơ sức khỏe điện tử lại càng có ý nghĩa trong cả cuộc đời.

Qua kết quả của đợt khám, các nhà trường và phụ huynh có thêm thông tin để nắm bắt tình trạng sức khỏe của từng em. Đặc biệt, ở lứa tuổi tiểu học, những vấn đề về thị lực, răng miệng hay dinh dưỡng nếu được phát hiện sớm sẽ giúp gia đình có biện pháp chăm sóc, theo dõi phù hợp hơn.

Bà Trần Minh Châm, Giám đốc Trạm Y tế phường Ô Chợ Dừa thông tin phường đặt mục tiêu 100% trẻ em, học sinh thuộc đối tượng được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất một lần trong năm, đồng thời được lập hồ sơ sức khỏe điện tử và tích hợp thông tin khám sức khỏe vào Học bạ điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời từ năm 2026.

Sau khi khám, những trường hợp có bệnh hoặc có yếu tố nguy cơ sẽ tiếp tục được trạm y tế tư vấn, theo dõi và hướng dẫn đến cơ sở khám, chữa bệnh phù hợp khi cần thiết. Khi dữ liệu sức khỏe được cập nhật đầy đủ, việc quản lý sức khỏe học sinh sẽ có tính liên tục hơn, thay vì chỉ dừng lại ở một lần khám đầu năm.

Quản lý sức khỏe học sinh theo vòng đời

Theo Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 về Thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2035 do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà ký ban hành, mục tiêu đến năm 2030, 100% cơ sở giáo dục thực hiện quản lý, cập nhật, báo cáo dữ liệu sức khỏe học đường theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; từng bước hình thành hồ sơ sức khỏe điện tử của người học, kết nối, liên thông với Sổ sức khỏe điện tử và các cơ sở dữ liệu có liên quan theo quy định.

Thông tin của học sinh được cập nhật liên thông dữ liệu với Hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử thành phố và các nền tảng dùng chung của Bộ Y tế, tích hợp thông tin khám sức khỏe vào Học bạ điện tử để quản lý sức khỏe của trẻ em, học sinh được liên tục theo vòng đời. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Cùng với đó, 100% cơ sở giáo dục mầm non thực hiện theo dõi sự phát triển thể chất, tình trạng dinh dưỡng, vận động, sức khỏe tâm thần, tâm lý lứa tuổi của trẻ em theo quy định; phối hợp với gia đình và cơ sở y tế phát hiện sớm các dấu hiệu suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì, rối loạn phát triển, chậm phát triển vận động, ngôn ngữ, hành vi và các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, an toàn của trẻ. 100% người học được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc tối thiểu 1 lần/năm học theo quy định, thông tin sức khỏe được quản lý, cập nhật, theo dõi, từng bước liên thông với Sổ sức khỏe điện tử và các cơ sở dữ liệu có liên quan theo quy định.

100% cơ sở giáo dục có tổ chức theo dõi, đánh giá tình trạng dinh dưỡng, thể lực, sức khỏe tâm thần và các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người học, kịp thời phối hợp với gia đình, cơ sở y tế để tư vấn, can thiệp, hỗ trợ khi cần thiết.

Đến năm 2035, Hà Nội duy trì bền vững các chỉ tiêu đã đạt được trong giai đoạn 2026-2030, hình thành hệ thống quản lý sức khỏe học đường có dữ liệu số đồng bộ, an toàn, bảo mật, phục vụ theo dõi sức khỏe, cảnh báo sớm nguy cơ, hỗ trợ điều hành, kiểm tra, giám sát và hoạch định chính sách về sức khỏe học đường.

Hướng tới mục tiêu đó, trong chương trình khám sức khỏe miễn phí cho trẻ mầm non và học sinh năm 2026, kết quả thăm khám của từng học sinh không chỉ thể hiện trên các phiếu giấy đơn thuần mà được chuẩn hóa, cập nhật trực tiếp lên Hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử thành phố và tích hợp vào Học bạ điện tử.

Quy trình liên thông này giúp ngành Y tế và ngành Giáo dục xây dựng được nguồn dữ liệu liên tục, phục vụ công tác quản lý sức khỏe học sinh theo vòng đời.Những trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường, có nguy cơ về tim mạch, khúc xạ hay dinh dưỡng đều được cảnh báo sớm, lập danh sách theo dõi và tư vấn chuyển tuyến điều trị kịp thời.

Đây chính là bước chuyển dịch mang tính chiến lược từ “chữa bệnh khi đã phát tác” sang “chủ động phòng ngừa, tầm soát sớm từ cơ sở,” hiện thực hóa mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn diện cho thế hệ trẻ Thủ đô.Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Hà Nội đang từng bước chuyển mạnh từ chăm sóc sức khỏe bị động sang chủ động, từ phát hiện và điều trị bệnh sang phòng ngừa, tầm soát sớm ngay từ cơ sở.

Với học sinh, mỗi lần khám sức khỏe không còn chỉ là một đợt kiểm tra đầu năm học. Khi kết quả khám được chuẩn hóa, cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử và theo dõi xuyên suốt quá trình trưởng thành, những thay đổi về thể chất, dinh dưỡng, thị lực, sức khỏe tâm thần hay các yếu tố nguy cơ của mỗi em sẽ được nhận diện sớm hơn, can thiệp kịp thời hơn.

Từ những dữ liệu được tích lũy qua từng năm học, Hà Nội hướng tới một phương thức chăm sóc sức khỏe học đường liên tục, cá thể hóa và lâu dài, để mỗi học sinh được quan tâm không chỉ khi có bệnh mà ngay từ khi còn khỏe mạnh./.

Hà Nội bắt đầu khám sức khỏe miễn phí cho trẻ em mầm non và học sinh Theo thống kê, toàn thành phố Hà Nội có hơn 2,2 triệu trẻ em tại 4.776 cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông và trường liên cấp được khám sức khỏe miễn phí.