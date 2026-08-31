Cần Thơ: “Gian hàng 0 đồng” chăm lo người nghèo biên giới biển dịp Quốc khánh

Sáng 31/8, nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), Đồn Biên phòng Lai Hòa (Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ) tổ chức chương trình “Gian hàng 0 đồng” nhằm hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới biển. Hoạt động có sự hưởng ứng tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương, các đoàn thể, nhà hảo tâm và đông đảo cán bộ, chiến sĩ Biên phòng.

Tại chương trình, thông qua mô hình "Gian hàng 0 đồng," Ban tổ chức đã trao tặng 130 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi phần quà trị giá 350.000 đồng, bao gồm gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu như: dầu ăn, nước tương, đường, bột ngọt... Sự hỗ trợ thiết thực này góp phần giúp người dân vơi bớt gánh nặng mưu sinh, chuẩn bị đón Tết Độc lập trong không khí vui tươi, ấm áp.

Trong khuôn khổ sự kiện, lực lượng Biên phòng đã tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 3 cụ già neo đơn sinh sống tại ấp Xẻo Cóc (xã Lai Hòa) và khu vực phường Vĩnh Phước.

Chương trình “Gian hàng 0 đồng” là hoạt động thiết thực của Bộ đội Biên phòng Cần Thơ nhằm cụ thể hóa chủ trương chăm lo an sinh xã hội và tăng cường công tác dân vận. Qua đó, chương trình góp phần lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân, đặc biệt là với đồng bào dân tộc Khmer; đồng thời thắt chặt tình đoàn kết quân dân và xây dựng địa bàn biên giới biển vững mạnh./.

Chăm lo, phát triển con người là mục tiêu xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta Trải qua 81 năm kể từ ngày thành lập nước, Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực, trong đó đời sống vật chất, tinh thần và chất lượng cuộc sống không ngừng được nâng lên.