Hưng Yên: Năm 2027, đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi

Với nền tảng từ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, cùng việc chủ động chuẩn bị đội ngũ, cơ sở vật chất và mạng lưới trường lớp, tỉnh Hưng Yên đặt mục tiêu đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi vào năm 2027.

Đây là nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục trong năm học 2026-2027, đồng thời đặt ra yêu cầu mới về bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng, chất lượng cho trẻ em trên toàn tỉnh.

Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên Nguyễn Thị Kim Dung cho biết, năm học 2025-2026, toàn tỉnh có 498 trường mầm non, trong đó 447 trường công lập và 51 trường tư thục (tăng 2 trường tư thục so với năm học trước); có 290 nhóm, lớp mầm non độc lập tư thục. Toàn tỉnh có 7.149 nhóm, lớp với 162.785 trẻ.

Đội ngũ giáo dục mầm non có trên 17.200 người, trong đó gần 12.600 giáo viên. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trở lên đạt 93,1%, trên chuẩn đạt 67,9%.

Năm học 2025-2026, tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo trên địa bàn đạt 99%. Thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt kết quả tích cực với 100% trẻ 5 tuổi đến trường, được học đúng độ tuổi và học 2 buổi/ngày; 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non.

Đây là nền tảng quan trọng duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và triển khai phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi.

Bước sang năm học 2026-2027 là năm học đầu tiên sau sắp xếp mạng lưới trường lớp với những yêu cầu cao hơn trong công tác quản trị nhà trường, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục. Sau sắp xếp, tỉnh còn 141 trường mầm non (giảm 305 đầu mối, tỷ lệ giảm 68,38%).

Việc nâng cao trình độ đạt chuẩn của đội ngũ giáo viên là hoạt động quan trọng của tỉnh Hưng Yên, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục địa phương. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ mô hình quản trị, ngành giáo dục Hưng Yên yêu cầu các cơ sở giáo dục đảm bảo duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi và đạt chuẩn phổ cập cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi vào năm 2027.

Các trường có tỷ lệ huy động trẻ đến trường và tổ chức dạy 2 buổi/ngày đã đạt hoặc vượt tỷ lệ chung toàn tỉnh, tiếp tục giữ vững và tăng tỷ lệ so với năm học trước; nâng cao tỷ lệ chuyên cần, trong đó, ưu tiên trẻ em tại khu, cụm công nghiệp, trẻ khuyết tật và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt.

Theo Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên, năm học 2026-2027, tỉnh có 15 phân hiệu thuộc 15 trường mầm non trường triển khai thí điểm chương trình giáo dục mầm non mới.

Để bảo đảm chương trình thực hiện đúng theo hướng dẫn của Bộ, ngành tổ chức triển khai, tập huấn tới cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trên cơ sở thực hiện qua các học kỳ, tỉnh tổ chức sơ kết đánh giá kết quả triển khai chương trình thí điểm cấp cơ sở và cấp tỉnh.

Tỉnh đặt mục tiêu đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi vào năm 2027, đồng thời chuẩn bị các điều kiện từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên Phạm Đồng Thụy, năm học 2026-2027 là năm học quan trọng với yêu cầu mạnh mẽ trong đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhà trường sau sắp xếp mạng lưới trường lớp.

Do đó, mỗi cán bộ, giáo viên phải phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lành mạnh và lấy trẻ làm trung tâm. Mỗi nhà giáo cần tích cực đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào dạy học, tạo môi trường giúp trẻ phát triển toàn diện.

Các cơ sở giáo dục mầm non cần cắt giảm triệt để hồ sơ, sổ sách, báo cáo trùng lặp, hình thức; từ học kỳ 1 năm học 2026-2027 tuyệt đối không phát sinh hồ sơ ngoài quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên cũng yêu cầu các nhà trường tiếp tục khắc phục nhầm lẫn phát âm L-N đã được ngành phát động năm 2025, đồng thời đẩy mạnh đưa nghệ thuật chèo và văn hóa quê hương vào hoạt động giáo dục một cách tự nhiên, vui tươi.

Trước mắt, các cơ sở giáo dục chuẩn bị chu đáo điều kiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho năm học mới, tổ chức lễ khai giảng an toàn để ngày 5/9 thực sự là “Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường”./.

Tây Ninh phấn đấu 96 xã, phường phổ cập giáo dục mầm non vào năm 2029 Tây Ninh mục tiêu đến năm 2029, 96/96 xã, phường đăng ký đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non từ 3-5 tuổi; năm 2030 duy trì, nâng cao chất lượng và hoàn thành việc kiểm tra, công nhận theo quy định.

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