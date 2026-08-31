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Gia Lai: Lật xe khách, một người chết nhiều người bị thương

Theo thông tin ban đầu, xe giường nằm Việt Tân Phát biển kiểm soát 50E- 449.17 (lưu thông theo hướng từ Đắk Lắk đi Gia Lai, đến đoạn đường tránh phía Đông thuộc phường Hội Phú thì xảy ra tai nạn.

Hoài Nam
Hiện trường vụ tai nạn lật xe khách. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)
Hiện trường vụ tai nạn lật xe khách. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Khoảng 3 giờ sáng ngày 31/8, một vụ tai nạn lật xe nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường tránh phía Đông thuộc phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) làm 1 người chết và nhiều người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, xe giường nằm Việt Tân Phát biển kiểm soát 50E- 449.17 (lưu thông theo hướng từ tỉnh Đắk Lắk đi phường An Khê, tỉnh Gia Lai) đến đoạn đường tránh phía Đông thuộc phường Hội Phú thì xảy ra tai nạn.

Nhiều hành khách đã được lực lượng cứu hộ đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện trên địa bàn.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng lực lượng Cảnh sát giao thông, chính quyền địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường chỉ đạo hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ và phân luồng giao thông.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)
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