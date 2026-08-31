Niềm vui nơi rẻo cao biên giới Lào Cai ngày tựu trường

Vào những ngày cuối tháng 8, hàng trăm phụ huynh từ khắp các thôn bản xa xôi của xã Mường Khương (Lào Cai) đã vượt hàng chục cây số đường núi, đưa con em mình đến tựu trường tại ngôi trường bán trú, nội trú mới khang trang. Gần 1.000 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương bước vào năm học mới trong niềm hân hoan.

Từ tinh mơ, anh Lồ Thế Phìn (người dân thôn Sín Hồ, xã Mường Khương) đã gác lại công việc nương rẫy, chở con gái vượt hàng chục km đường đèo dốc để kịp đến trường nhận phòng nội trú.

Gia đình anh cũng như hàng trăm hộ dân khác nơi rẻo cao này, đây không chỉ là một buổi tựu trường bình thường, mà là ngày đánh dấu một bước ngoặt trong hành trình học tập của con em mình.

"Chúng tôi cảm thấy ngôi trường rất hiện đại, khang trang và đầy đủ tiện nghi. Toàn bộ vật tư thiết bị đều hoàn toàn mới; có sân bóng, sân thể dục thể thao, chỗ ăn ở ngủ nghỉ rất tốt. Chúng tôi rất phấn khởi và yên tâm gửi gắm con em mình", anh Phìn xúc động chia sẻ.

Ngỡ ngàng là tâm trạng chung của hầu hết phụ huynh, học sinh khi lần đầu đặt chân đến ngôi trường mới. Giữa núi rừng biên giới, một công trình giáo dục khang trang như một điểm tựa vững chắc biến giấc mơ trẻ em nơi đây thành hiện thực.

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương hiện có 123 phòng ở nội trú, mỗi phòng được bố trí cho 8 học sinh, đầy đủ giường tầng, tủ cá nhân và hệ thống vệ sinh khép kín hiện đại. Đây sẽ là nơi các học sinh dân tộc thiểu số sinh sống, học tập và nuôi dưỡng ước mơ trong suốt những năm tháng học đường.

Em Vàng Diu Vững (học sinh lớp 8A) không giấu nổi niềm vui: "Lần đầu tiên đến trường, em thấy trường rộng rãi và thoáng mát, từ phòng ở cho đến lớp học. Chúng em được trang bị đầy đủ đồ dùng cần thiết. Đây là môi trường lý tưởng để chúng em có thể học tập tốt hơn."

Không chỉ chỗ ở, bữa cơm nội trú đầu tiên với đầy đủ dinh dưỡng đã được trao tận tay từng học sinh ngay trong ngày tựu trường, giúp các bậc phụ huynh hoàn toàn an lòng khi gửi gắm con em mình.

"Tỷ lệ học sinh nhập trường trong buổi sáng đạt trên 99%. Buổi đầu tiên tổ chức nấu ăn cho các con diễn ra thuận lợi, chăn màn được cấp phát đầy đủ, mang lại niềm tin tưởng, phấn khởi cho cha mẹ học sinh," cô Mông Thị Duyên, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương chia sẻ.

Để đón gần 1.000 học sinh tựu trường, những ngày qua, chính quyền địa phương đã huy động 100% giáo viên cùng hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội biên phòng và đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ vận chuyển, lắp đặt trang thiết bị.

Từng chiếc giường, tấm chăn, bộ bàn ghế đều được sắp xếp cẩn thận, sẵn sàng cho ngày khai giảng. Ông Nguyễn Hồng Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Khương khẳng định, công tác chuẩn bị đến thời điểm này đã cơ bản hoàn tất.

"Cán bộ, nhân dân và phụ huynh vui mừng, cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm đầu tư một công trình giáo dục kiểu mẫu, hiện đại nơi vùng biên cương."

Đặc biệt, ngôi trường còn vinh dự được lựa chọn làm điểm cầu chính trong Lễ khai giảng toàn quốc năm học mới 2026-2027, một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, tiếp thêm động lực cho cả thầy và trò nơi rẻo cao biên giới.

Vinh dự này không chỉ là niềm tự hào của riêng Mường Khương mà còn là minh chứng sống động cho sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới còn nhiều khó khăn.

Ở vùng biên cương Lào Cai, sự xuất hiện của một ngôi trường khang trang, hiện đại không đơn thuần là một công trình xây dựng, mà còn là biểu tượng cho khát vọng vươn lên của cả một vùng đất.

Nơi đây, những đứa trẻ vốn quen với con đường đến trường gập ghềnh, xa xôi, nay đã có một mái nhà chung để yên tâm học tập, rèn luyện. Cơ sở vật chất khang trang cùng sự đồng lòng, chung sức của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội chính là nền móng vững chắc, chắp cánh cho những ước mơ của con em đồng bào vùng biên tiếp tục bay cao, bay xa trên hành trình chinh phục tri thức.

Ngày tựu trường không chỉ là một cột mốc của gần 1.000 học sinh Mường Khương, mà còn là khởi đầu cho một chặng đường mới nơi biên cương.../.

Lào Cai: Những ngôi trường mới với không gian giáo dục hiện đại nơi vùng biên Bước vào năm học mới, những ngôi trường vùng biên Lào Cai có thêm diện mạo mới, cơ sở vật chất khang trang hiện đại đáp ứng chất lượng dạy và học theo hướng đổi mới, tích cực cho thầy và trò nơi đây.

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