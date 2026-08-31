An Giang đầu tư hơn 5.290 tỷ đồng xây dựng tuyến giao thông kết nối liên tỉnh

Nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông đường bộ, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội tỉnh bền vững và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang khóa XI vừa thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.963 đoạn QL80 - Vị Thanh chạy qua địa bàn tỉnh kết nối với thành phố Cần Thơ.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 5.290 tỷ đồng, sử dụng vốn vay từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và vốn đối ứng ngân sách địa phương, thời gian thực hiện từ năm 2027 đến năm 2032.



Đây là dự án thuộc nhóm A, do Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang làm cơ quan chủ quản, với nhà tài trợ chính là Ngân hàng Phát triển châu Á. Dự án bao gồm hai hạng mục công trình giao thông trọng điểm có ý nghĩa chiến lược đối với việc liên kết các tỉnh, thành phố trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo đó, hạng mục thứ nhất là nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.963 đoạn QL80 - Vị Thanh với tổng chiều dài hơn 42km, qua địa bàn các xã Thạnh Đông, Giồng Riềng, Ngọc Chúc, Hòa Thuận và Hòa Hưng thuộc tỉnh An Giang.

Điểm đầu của tuyến giao với Quốc lộ 80 tại Km96+021 thuộc địa bàn xã Thạnh Đông (An Giang), điểm cuối tại Mố B cầu Lung Nia, phường Vị Tân (TP Cần Thơ).

Tuyến đường được nâng cấp từ quy mô đường cấp V đồng bằng hiện hữu lên quy mô đường cấp III đồng bằng theo Tiêu chuẩn kỹ thuật TCVN4054-2005. Sau khi hoàn thành, mặt đường rộng 11-12 m, thiết kế cho vận tốc xe chạy 80 km/h. Cùng với phần đường, hạng mục này xây dựng mới 37 cầu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực vĩnh cửu.

Tiếp đến, hạng mục thứ hai là xây dựng mới tuyến hành lang liên tỉnh Sa Đéc (Đồng Tháp) - Ô Môn (TP Cần Thơ) - Giồng Riềng (An Giang) với chiều dài 20km qua địa phận 2 xã Giồng Riềng và Thạnh Hưng thuộc tỉnh An Giang.

Tuyến bắt đầu từ ranh giới tiếp giáp với thành phố Cần Thơ tại xã Thuận Đông và điểm cuối kết nối trực tiếp vào tuyến cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu.

Tuyến đường này được xây dựng mới hoàn toàn đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/h, mặt đường rộng 11 - 12 m, đồng thời xây dựng mới 22 cầu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực vĩnh cửu.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.963, tạo động lực bứt phá kinh tế-xã hội An Giang do tuyến đường chạy qua vùng sản xuất nông nghiệp, thủy sản trọng điểm của tỉnh nhưng hạ tầng giao thông hiện hữu đã xuống cấp, chưa đáp ứng kịp nhu cầu vận tải hàng hóa và giao thương ngày càng gia tăng.

Đồng thời, góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ vùng kinh tế trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long theo Quyết định số 287/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ nhấn mạnh, dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.963, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, kết nối thuận lợi với mạng lưới giao thông liên kết vùng và phù hợp với các quy hoạch khác tạo động lực phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long, chủ động dịch chuyển cơ cấu kinh tế để giảm thiểu tác động của xâm nhập mặn và nước biển dâng, chủ động thích ứng biến đổi khí hậu và tạo điều kiện thuận lợi để xử lý những tình huống ứng phó thiên tai tại địa phương.



Đồng thời, dự án mở rộng không gian phát triển và tạo các hành lang để phát triển kinh tế, tạo quỹ đất cho sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả tài nguyên biển và vùng ven biển, phát triển kinh tế biển theo chiến lược biển Việt Nam.

Mặt khác, thu hút đầu tư phát triển các khu kinh tế ven biển, khu công nghiệp, khu đô thị, du lịch, môi trường thủy sản; tăng cường củng cố an ninh; sắp xếp và ổn định dân cư ven biển, giảm thiểu thiệt hại từ tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu và nước biển dâng, hạn hán, xâm nhập mặn…



An Giang quyết tâm hoàn tất hạ tầng phục vụ APEC 2027 trước tháng 6/2027 Tỉnh An Giang quyết tâm đạt mục tiêu các dự án, công trình phục vụ APEC 2027 phải được xây dựng bảo đảm tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng, thẩm mỹ, hoàn thành chậm nhất ngày 31/5/2027.

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