Xuất khẩu gạo đạt 2,91 tỷ USD trong 8 tháng, giá bắt đầu phục hồi

Tám tháng năm 2026, xuất khẩu gạo của Việt Nam ước đạt 6,03 triệu tấn, trị giá gần 2,91 tỷ USD, giảm 5% về lượng và 10,7% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá xuất khẩu đã có tín hiệu phục hồi từ tháng Bảy, tạo kỳ vọng cải thiện kim ngạch cuối năm.

Trong tuần qua, giá lúa có sự giảm nhẹ. Theo cập nhật của Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang, giá lúa tuần qua hầu hết đi ngang.

Lúa tươi OM 18 và Đài Thơm 8 dao động 6.600-6.700 đồng/kg, giảm 300 đồng/kg so với cuối tuần trước; OM 5451 từ 6.500-6.600 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg và OM 34 từ 5.900-6.000 đồng/kg, giảm 300 đồng/kg; IR 50404 vẫn ở mức 6.300-6.400 đồng/kg.

Đối với gạo nguyên liệu, IR 504 và CL 555 có giá 8.900-9.000 đồng/kg. Các dòng lúa chất lượng cao như: OM 5451 duy trì ở mức 9.300-9.400 đồng/kg; Đài Thơm 8 đạt 9.200-9.400 đồng/kg; OM 18 dao động 8.700-8.850 đồng/kg; OM 380 và Sóc thơm cùng neo ở mốc 7.500-7.600 đồng/kg.

Về xuất khẩu, giá gạo 5% tấm của Việt Nam giao dịch quanh mức 438-442 USD/tấn. Các doanh nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long đang theo dõi sát sao mực nước sông Mekong, lo ngại lưu lượng nước thấp sẽ làm giảm lượng phù sa bồi đắp và ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất vụ mùa tới.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 8 tháng 2026, xuất khẩu gạo ước đạt 6,03 triệu tấn, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái; giá trị ước đạt gần 2,91 tỷ USD, giảm 10,7%.

Giá xuất khẩu bình quân ước đạt 481,5 USD/tấn, giảm 5,9%. Riêng tháng 7/2026, giá xuất khẩu bình quân đạt 511 USD/tấn, lần đầu tiên trong năm tăng so với cùng kỳ (tăng 5,8%), là tín hiệu tích cực cho các tháng cuối năm.

Dự báo cả năm 2026, tổng giá trị xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt khoảng 3,94 tỷ USD, giảm khoảng 4% so với năm 2025, do giá xuất khẩu bình quân các tháng đầu năm ở mức thấp.

Tuy nhiên, xu hướng phục hồi giá từ tháng 7/2026 được kỳ vọng cải thiện kim ngạch các tháng cuối năm.

Trên thị trường châu Á, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ tiếp tục nối dài đà tăng lên mức cao nhất trong 1 năm qua. Giá gạo đồ 5% tấm của nước này tăng vọt lên 366-371 USD/tấn so với mức 364-369 USD/tấn tuần trước, gạo trắng 5% tấm cũng giao dịch ở mức 362-367 USD/tấn.

Các thương nhân cảnh báo sản lượng nông nghiệp của Ấn Độ đang đối mặt với đợt gió mùa yếu nhất trong vòng 20 năm qua do hiện tượng El Nino.

Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm giao dịch ở mức 465 USD/tấn, tăng so với mức 450-460 USD/tấn trước đó. Các nhà xuất khẩu cho biết giá tăng là do nhu cầu mạnh từ Philippines vì nước này thiếu hụt sản lượng nội địa, đồng thời dự báo nguồn cung của Thái Lan cũng sẽ giảm trong thời gian tới.

Trước áp lực giá cả leo thang, Chính phủ Bangladesh đang xem xét các biện pháp siết chặt xuất khẩu, thậm chí có thể ban hành lệnh cấm xuất khẩu đối với các loại gạo thơm, nhằm bình ổn thị trường nội địa, dù trước đó vào tháng 5/2026, nhà chức trách Bangladesh đã cấp phép xuất khẩu 45.270 tấn gạo.

Trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT), giá lúa mỳ kỳ hạn tiếp tục duy trì đà tăng ở mức cao nhất trong vòng 3 năm qua. Tính đến cuối tuần, hợp đồng lúa mỳ được giao dịch nhiều nhất tăng 0,1% lên 7,61-1/2 USD/bushel. Tính chung cả tuần, giá mặt hàng này tăng thêm tới 9%.

Nguyên nhân là do xung đột leo thang giữa Nga và Ukraine, làm đình trệ gần như toàn bộ hoạt động vận chuyển ngũ cốc qua các cảng ở Biển Đen và Biển Azov, tuyến đường vốn chiếm 70% tổng lượng ngũ cốc xuất khẩu của Nga.

Nguồn cung toàn cầu càng thêm eo hẹp khi Pháp, nhà sản xuất ngũ cốc lớn nhất Liên minh châu Âu (EU), dự kiến lượng xuất khẩu sụt giảm do phải giữ lại lúa mỳ làm thức ăn chăn nuôi./.

Xuất khẩu gạo kỳ vọng cải thiện kim ngạch các tháng cuối năm Dự báo cả năm 2026, tổng giá trị xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt khoảng 3,94 tỷ USD, giảm khoảng 4% so với năm 2025, do giá xuất khẩu bình quân các tháng đầu năm ở mức thấp.