Giá dầu Brent kỳ hạn áp sát mức 90 USD mỗi thùng khi xung đột ở Hormuz gia tăng

Giá dầu tăng mạnh khi giao tranh mới bùng phát tại eo biển Hormuz, làm dấy lên những rủi ro đối với nguồn cung từ Trung Đông sau nhiều tháng xung đột.

Cụ thể, giá dầu Brent giao tháng 11/2026 tăng lên gần mức 90 USD/thùng, trong khi dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) dao động quanh mức 85 USD/thùng.

Giá dầu thô đang khép lại một tháng đầy biến động, trong đó giá dầu Brent kỳ hạn dao động trong biên độ gần 17 USD/thùng. Giá cả chịu ảnh hưởng bởi những nỗ lực không nhất quán nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran, cũng như cam kết của Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent về việc gây sức ép buộc Iran nhượng bộ thông qua việc tăng cường cô lập và làm tê liệt nền kinh tế của Iran.

Tuy nhiên, theo dữ liệu từ các thương nhân theo dõi luồng hàng hóa, ngay cả khi chưa có thỏa thuận hòa bình giữa hai bên, vẫn có từ 6-8 triệu thùng dầu thô được vận chuyển qua eo biển Hormuz mỗi ngày.

Ngoài ra, hãng tin Mehr của Iran đưa tin rằng hoạt động vận chuyển qua tuyến đường Hormuz được Tehran phê duyệt đang diễn ra ở "quy mô hạn chế", với việc các tàu thuyền phải trả phí qua lại.

Cuối tuần trước, chỉ huy cấp cao của Mỹ tại Trung Đông cho biết lực lượng Mỹ đã dọn sạch thủy lôi của Iran khỏi eo biển Hormuz và tuyên bố mở lại các tuyến đường vận tải biển.

Tuyến đường thủy này kết nối Vịnh Ba Tư với thị trường toàn cầu, và tình trạng của nó đã trở thành vấn đề gây tranh cãi kể từ khi cuộc xung đột bùng phát vào cuối tháng Hai.

Bên ngoài khu vực Trung Đông, Washington đã có động thái nhằm giành quyền kiểm soát trực tiếp đối với hơn 65 tỷ thùng trữ lượng dầu của Venezuela, thông qua kế hoạch nhượng quyền khai thác trong 100 năm tại 17 mỏ dầu. Tổng thống Donald Trump cho biết lượng dầu thô này sẽ được sử dụng để bổ sung vào kho dự trữ khẩn cấp quốc gia vốn đã cạn kiệt.

Các cuộc xung đột Mỹ-Iran và Nga-Ukraine đã đẩy giá các sản phẩm dầu mỏ, đặc biệt là dầu diesel, tăng cao.

Ngày 1/9, ông Trump dự kiến sẽ gặp gỡ các lãnh đạo doanh nghiệp lọc dầu để thảo luận về các biện pháp hạ giá "vàng đen."

Hoạt động giao dịch hợp đồng tương lai dầu Brent trong phiên ngày 31/8 có thể thấp hơn mức bình thường, do một số khu vực tại Vương quốc Anh (bao gồm cả nước Anh) đang nghỉ lễ quốc gia./.

Giá dầu thế giới bước vào trạng thái 'bình thường mới' Sáu tháng sau, cuộc chiến ở Trung Đông đã rơi vào một trạng thái giằng co mong manh. Dầu vẫn được vận chuyển ra ngoài, nhưng với khối lượng ít hơn; giá xăng vẫn ở mức cao.

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