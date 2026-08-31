Giá vàng tại châu Á đi ngang sau cú giảm sâu

Giá vàng đi ngang trong phiên giao dịch sáng 31/8, sau khi bốc hơi hơn 3% trong phiên trước, khi cam kết đẩy lùi lạm phát của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh làm gia tăng các dự đoán ngân hàng trung ương này sẽ nâng lãi suất.

Vào lúc 7 giờ 55 phút sáng 31/8 tại Singapore, giá vàng giao ngay giảm nhẹ 0,1%, xuống còn 4.450,86 USD/ounce. Trước đó, kim loại quý này đã ghi nhận phiên giảm giá mạnh nhất kể từ đầu tháng 6 vào ngày 28/8.

Phát biểu tại hội nghị thường niên của Fed ở Jackson Hole, bang Wyoming, ông Warsh tái khẳng định các nhà phân tích chính sách sẽ đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu 2%. Giới giao dịch hiện đặt cược xác suất trên 50% Fed sẽ tiến hành tăng lãi suất trong kỳ họp sắp tới vào tháng 9.

Áp lực lạm phát gia tăng do đà tăng mạnh của giá dầu, sau khi quân đội Mỹ tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào các bệ phóng tên lửa của Iran vào ngày 30/8.

Đây là chiến dịch quân sự đầu tiên của Mỹ nhằm vào Iran trong hơn một tháng qua, sau khi Tổng thống Donald Trump chuyển sang chiến lược gia tăng áp lực kinh tế đối với nước này.

Tính chung trong tháng 8/2026, giá vàng đã tăng khoảng 10% và đang hướng mức tăng cao nhất theo tháng kể từ tháng 1. Đà tăng giá bứt phá này xuất hiện sau thông báo bất ngờ từ Bộ Tài chính Mỹ vào giữa tháng về việc mở rộng quy mô mua lại trái phiếu.

Trong khi đó, phiên này, giá bạc ổn định ở mức 66,35 USD/ounce và giá bạch kim hầu như không ghi nhận biến động lớn. Chỉ số Bloomberg Dollar Spot Index, thước đo sức mạnh của đồng USD, đi ngang sau khi đã tăng 0,4% ở phiên giao dịch trước đó.

Tại thị trường Việt Nam, sáng ngày 31/8, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 145,7-148,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng thế giới giảm hơn 3%, chịu sức ép từ tín hiệu tăng lãi suất của Fed Sau phát biểu cứng rắn của Chủ tịch Fed Kevin Warsh, giá vàng thế giới giảm gần 3% trong phiên 28/8, kéo giá kim loại quý này giảm 2,9% trong cả tuần và rời xa mức đỉnh hơn ba tháng.

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