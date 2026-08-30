Sắc cờ đỏ, bước chân xanh: Samsung đồng hành vì một Việt Nam vững bền

Hòa chung không khí chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, đông đảo nhân viên thuộc các nhà máy Samsung tại Bắc Ninh, Thái Nguyên và Thành phố Hồ Chí Minh tự hào khoác lên mình áo cờ đỏ sao vàng tham gia chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026.

Sự kiện do Báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Công an cùng sự đồng hành của Bộ Quốc phòng, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức, hướng tới “Hành trình 10 tỷ bước xanh vì một Việt Nam vững bền.”

Chương trình năm nay được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam.

Với Samsung, mỗi bước chân không chỉ góp phần khuyến khích tinh thần vận động, rèn luyện sức khỏe trong đội ngũ nhân viên mà còn là một “bước xanh,” thể hiện cam kết cùng lan tỏa lối sống tích cực, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và hướng tới tương lai bền vững.

Ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, nhấn mạnh: “Đây là lần thứ hai, Samsung Việt Nam hưởng ứng chương trình ‘Cùng Việt Nam tiến bước’ do Báo Nhân Dân phối hợp với Bộ Công an tổ chức. Tôi vô cùng tự hào thấy khi các nhân viên Samsung tích cực tham gia một chương trình có ý nghĩa lớn lao như thế này. Từ việc đóng góp vào hành trình hơn 6 tỷ bước chân trong năm 2025 đến mục tiêu 10 tỷ bước xanh trong năm nay, mỗi bước chân của nhân viên Samsung không chỉ thể hiện tinh thần rèn luyện sức khỏe, gắn kết cộng đồng mà còn là một cách thiết thực để chung tay vì một Việt Nam phát triển bền vững hơn.”

Hoạt động này cũng là sự tiếp nối và lan tỏa những nỗ lực mà Samsung đang triển khai nhằm khuyến khích nhân viên rèn luyện thể chất, xây dựng lối sống lành mạnh và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lớn nhất tại Việt Nam, Samsung tự hào khi đội ngũ nhân viên Việt Nam vừa trực tiếp góp phần tạo ra những sản phẩm công nghệ cao mang dấu ấn “Made in Vietnam,” vừa tích cực đồng hành với các hoạt động cộng đồng và những mục tiêu phát triển của đất nước.

Samsung đã xây dựng nhà máy sản xuất tivi đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1995. Sau đó, vào năm 2008, Samsung tiếp tục xây dựng nhà máy sản xuất điện thoại di động Samsung Electronics Việt Nam tại Bắc Ninh. Đến nay, sự hiện diện của Samsung tại Việt Nam bao gồm 6 nhà máy, 1 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) và 1 pháp nhân bán hàng. Samsung là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Tính đến hết năm 2025, Samsung Việt Nam ghi nhận tổng số vốn đầu tư lũy kế hơn 24 tỷ USD, mức doanh thu 64,9 tỷ USD và kim ngạch xuất khẩu đạt 57,1 tỷ USD.

Trong suốt hơn 30 năm đồng hành cùng Việt Nam, bên cạnh vai trò là doanh nghiệp FDI lớn nhất Việt Nam, Samsung đã và đang không ngừng nỗ lực trong các hoạt động vì cộng đồng, hướng tới trở thành doanh nghiệp nhận được nhiều sự yêu mến của người dân Việt Nam./.

Một số hình ảnh Samsung Việt Nam hưởng ứng sự kiện:

Các cấp quản lý và nhân viên Samsung tại Thái Nguyên cùng các chiến sĩ Công an khu vực thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Mỗi bước chân của nhân viên Samsung đóng góp chung vào Hành trình 10 tỷ bước xanh vì một Việt Nam vững bền. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Lãnh đạo và nhân viên Samsung tại Thành phố Hồ Chí Minh hòa nhịp bước trong chương trình Cùng Việt Nam tiến bước 2026. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhân viên Samsung trong trang phục cờ đỏ sao vàng hưởng ứng Chương trình Cùng Việt Nam tiến bước. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhân viên Samsung sẵn sàng đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên mới. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đông đảo nhân viên Samsung Việt Nam tham gia chương trình. (Ảnh: PV/Vietnam+)

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