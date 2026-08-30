Những rủi ro cho quan hệ hợp tác tài chính giữa châu Âu với Mỹ

Các quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) rời cuộc gặp thường niên với giới chức Mỹ tại Jackson Hole, Wyoming trong tâm trạng chưa hết lo lắng về nguy cơ xáo trộn tiếp diễn trong quan hệ vốn đã căng thẳng với Washington.

Theo các nguồn thạo tin, dù giới chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã cố gắng trấn an các đối tác và cam kết tôn trọng mọi thỏa thuận hiện có, nhiều quan chức tham dự Hội nghị chuyên đề kinh tế thường niên của Fed cho biết ngân hàng trung ương này không thể đảm bảo Tổng thống Donald Trump sẽ không thay đổi chính sách đột ngột.

Bất đồng về can thiệp tỷ giá

Một trong những nguyên nhân khiến giới chức châu Âu lo ngại là các đợt can thiệp gần đây của Bộ Tài chính Mỹ nhằm hỗ trợ đồng yen Nhật Bản và hạ lợi suất trái phiếu kỳ hạn dài của Mỹ.

Sau giao dịch mua vào đồng yen ngày 1/8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent xác nhận Bộ này đã bán đồng euro để mua yen, đồng thời khẳng định với các ngân hàng trung ương trong khu vực rằng đây chỉ là một động thái tái phân bổ nguồn lực.

Giới chức châu Âu đặc biệt bất bình vì phía Mỹ không thông báo trước theo thông lệ về việc bán ra đồng euro trong giao dịch này.

Người phát ngôn của ECB và Fed đều từ chối bình luận, trong khi một quan chức Mỹ khẳng định đợt can thiệp Mỹ-Nhật nhằm ngăn chặn biến động bất thường của đồng yen và hỗ trợ ổn định thị trường tài chính toàn cầu, không nhắm vào bất kỳ bên nào khác.

Kế hoạch của ông Bessent về việc tăng mua lại trái phiếu kỳ hạn dài - vốn có thể phải tài trợ bằng cách phát hành thêm trái phiếu kỳ hạn ngắn - cũng khiến giới chức châu Âu lo ngại.

Bởi lẽ đây được xem là dấu hiệu cho thấy phía Mỹ sẵn sàng áp dụng các biện pháp bất thường để khống chế chi phí vay. Các nguồn tin đặt câu hỏi liệu bước tiếp theo có phải là gây sức ép để Fed trực tiếp mua trái phiếu trên thị trường mở hay không.

Đồng yen Nhật. (Ảnh: Kyodo/TTXVN phát)

Lo ngại về thỏa thuận hoán đổi tiền tệ

Một mối lo khác của phía châu Âu là khả năng các yếu tố chính trị can thiệp vào các thỏa thuận hoán đổi tiền tệ mà Fed cung cấp cho các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới.

Công cụ này được xem là trụ cột của ổn định tài chính toàn cầu, giúp các ngân hàng thương mại nước ngoài duy trì khả năng tiếp cận đồng USD trong giai đoạn căng thẳng.

Một số nguồn tin bày tỏ lo ngại chính quyền Tổng thống Trump có thể viện lý do các đồng minh "trục lợi" trong chính sách thương mại để đơn phương chấm dứt các thỏa thuận này.

Tuy nhiên, hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy nguy cơ đó sắp xảy ra. Một quan chức Bộ Tài chính Mỹ nhấn mạnh các quyết định liên quan đến cơ chế hoán đổi tiền tệ thuộc thẩm quyền của Fed, được Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) cho phép và do Fed vận hành độc lập, không phải chính phủ quyết định.

Trái với những lo ngại về phía Bộ Tài chính, tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh lại để lại ấn tượng tích cực hơn với giới chức châu Âu trong lần đầu dự sự kiện Jackson Hole trên cương vị lãnh đạo Fed, khi ông chủ động xây dựng quan hệ với các đối tác quốc tế.

Sự tương phản này cho thấy điều khiến châu Âu bất an không hẳn là Fed, mà là mức độ khó lường trong các quyết sách của Nhà Trắng.

Trong bối cảnh đó, giới quan sát cho rằng các cuộc họp sắp tới giữa Bộ trưởng Tài chính Mỹ với các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Asheville, bang North Carolina, sẽ là phép thử tiếp theo cho quan hệ hai bờ Đại Tây Dương.

Nếu Mỹ tiếp tục có thêm các động thái đơn phương tương tự vụ can thiệp tỷ giá yen, nguy cơ rạn nứt trong hợp tác tiền tệ với châu Âu có thể trở thành rủi ro hiện hữu hơn là một mối lo mang tính giả định./.

Toàn cảnh thế giới: Tổng thống Mỹ cảnh báo EU sắp "trả giá đắt" vì vụ phạt Google Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Liên minh châu Âu (EU) có thể phải đối mặt với các biện pháp thuế quan và một cuộc điều tra thương mại chính thức của Mỹ sau khi Brussels áp mức phạt với Google.