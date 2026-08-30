Chính phủ Cuba tiếp tục tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Bộ Nội thương Cuba (Mincin) vừa công bố nghị định nhằm thiết lập một loạt quy định dành cho các hoạt động thương mại trong nước, bán buôn và bán lẻ, cũng như quyền thành lập chuỗi cửa hàng, nhà hàng và mạng lưới dịch vụ ăn uống trên toàn quốc đối với lĩnh vực kinh tế tư nhân.

Nghị định mới là một phần của bộ quy định nhằm mục đích tái cấu trúc khung pháp lý dành cho những hoạt động nội thương, vốn đã được mở cửa cho các chủ thể tư nhân như doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) cùng các hợp tác xã phi nông nghiệp kể từ năm 2021.

Nghị định cũng đề xuất củng cố việc sử dụng các phương pháp tiếp thị hàng hóa và dịch vụ do cả thực thể quản lý nhà nước và tư nhân, cũng như đầu tư nước ngoài; thúc đẩy phát triển thương mại địa phương và cạnh tranh công bằng; và tối ưu hóa hoạt động của chuỗi cung ứng để đảm bảo hoạt động tiếp thị sản phẩm.

Trong số các nguyên tắc được thiết lập có quy định bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cạnh tranh công bằng, đánh giá và quản lý toàn diện nhu cầu của người tiêu dùng, ứng dụng khoa học và đổi mới công nghệ, cũng như tính hợp pháp, minh bạch và tập trung vào mục tiêu đáp ứng các nhu cầu của người dân Cuba. Nghị định cũng quy định việc tiếp thị hàng hóa và dịch vụ trên thị trường nội địa “bằng cả đồng peso Cuba và ngoại tệ.”

Bên cạnh đó, Mincin còn công bố bộ quy định về việc thiết lập một hệ thống phân loại mới dành cho các cơ sở thương mại trong nước, với 4 loại hình cơ sở kinh doanh theo hoạt động gồm bán lẻ; dịch vụ ăn uống; dịch vụ cá nhân, kỹ thuật, thương mại và gia đình; dịch vụ lưu trú.

Những biện pháp này là một phần của gói 176 biện pháp kinh tế và xã hội được chính phủ phê duyệt hồi tháng 6 vừa qua, nhằm mục đích tự do hóa và phân quyền cho nền kinh tế Cuba, vốn bị ảnh hưởng vì cuộc khủng hoảng đa chiều sâu sắc mà đảo quốc Caribe đã phải gánh chịu suốt nhiều thập kỷ do các yếu tố nội bộ và bên ngoài.

Gói biện pháp nêu trên được Chính phủ Cuba đưa ra nhằm vực dậy ngành nông nghiệp, thương mại quốc tế và bất động sản, cũng như phân quyền ra quyết định, trao quyền tự chủ lớn hơn cho các doanh nghiệp nhà nước và cho phép khối tư nhân tham gia các hoạt động tài chính.

Việc thực hiện các biện pháp cập nhật mô hình kinh tế diễn ra trong bối cảnh Cuba đang đối mặt với nhiều khó khăn kinh tế kéo dài trong những năm qua.

Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn từ tháng 1/2026 sau khi Mỹ áp dụng lệnh cấm vận dầu mỏ cùng một số biện pháp trừng phạt nhằm thúc đẩy những thay đổi về chính trị và kinh tế tại quốc gia Caribe này./.

Cuba mở rộng quyền tự chủ của các chủ thể kinh tế Hội đồng Nhà nước Cuba thông qua các nghị định mới loại bỏ các hạn chế hành chính đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, các hợp tác xã phi nông nghiệp và người lao động tự do.