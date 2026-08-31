Khánh Hòa với diện mạo thành phố trẻ của tương lai

Khánh Hòa đang đứng trước vận hội mới để bứt phá, định hình một diện mạo hiện đại, năng động và đáng sống.

Với tầm nhìn trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Khánh Hòa đang từng bước kiến tạo một thành phố trẻ của tương lai.

Hình thành chuỗi đô thị hiện đại

Khánh Hòa đang hoàn thiện quy hoạch không gian đô thị mới theo mô hình đa trung tâm, 3 cực động lực, 4 hành lang và 2 phân vùng, hướng tới khai thác mạnh lợi thế kinh tế biển, logistics, năng lượng và công nghiệp công nghệ cao.

Quy hoạch tỉnh được lập trên toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Khánh Hòa mới sau sắp xếp, gồm 65 đơn vị hành chính cấp xã, diện tích khoảng 8.706,74 km² và phần không gian biển theo quy định. Các mốc phát triển được xác định đến năm 2030, 2040, 2050 và tầm nhìn năm 2075.

Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) định hướng Khánh Hòa trở thành đô thị loại I, thành phố trực thuộc Trung ương. Thành phố trẻ của tương lai với hệ thống 21 đô thị, gồm 5 đô thị định hướng loại 2 và 16 đô thị loại 3.

Bãi biển Nha Trang trải dài hút tầm mắt với nước biển xanh trong là nơi thu hút nhiều du khách đến nghỉ dưỡng, vui chơi. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Dân số toàn tỉnh được dự báo khoảng 2,7-2,8 triệu người, lượng khách du lịch khoảng 30-33 triệu lượt. Đến năm 2050, dân số dự kiến 5-5,1 triệu người, lượng khách du lịch khoảng 55-60 triệu lượt.

Điểm đáng chú ý, Khánh Hòa tính toán không gian phát triển trên quy mô toàn tỉnh, thay vì chỉ tập trung vào từng đô thị. Nha Trang-Cam Lâm được xác định là trung tâm tổng hợp, hạt nhân đô thị; phía Bắc phát triển công nghiệp, logistics biển; khu vực trung tâm tập trung hành chính, dịch vụ, tri thức; phía Nam phát triển du lịch, văn hóa, năng lượng sạch, công nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo.

Chuỗi đô thị ven biển từ Vạn Ninh-Vân Phong đến Nha Trang, Cam Ranh, Phan Rang-Ninh Chữ và Cà Ná là trục động lực chủ đạo, kết nối với các hành lang Đông-Tây lên Tây Nguyên và khu vực phía Tây tỉnh.

Tỉnh ủy Khánh Hòa đã cho ý kiến về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2026-2030; Nghị quyết về xây dựng phường Phan Rang và các phường lân cận thành đô thị hạt nhân khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa; chủ trương thành lập 2 phường Cam Lâm và Ninh Phước.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng cho biết tỉnh Khánh Hòa tổ chức không gian và mô hình phát triển có trọng tâm, trọng điểm; dự báo dân số và sử dụng đất gắn với nhu cầu thực tế, việc làm và khả năng đầu tư hạ tầng.

Địa phương xác định thứ tự ưu tiên đối với các công trình giao thông, cảng biển, năng lượng phù hợp khả năng huy động nguồn lực. Cùng với phát triển kinh tế, quy hoạch phải bảo đảm yêu cầu về môi trường, an ninh nguồn nước, thích ứng thiên tai, quốc phòng-an ninh và chủ quyền biển, đảo.

Một thành phố trẻ không chỉ được tạo nên bởi những đô thị mới mà còn bởi những động lực kinh tế mới. Thu ngân sách nhà nước lũy kế 8 tháng năm 2026 ước đạt 34.521 tỷ đồng, bằng 91,8% dự toán và tăng 29,6% so với cùng kỳ năm trước. Khánh Hòa đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, logistics, năng lượng và các ngành công nghệ cao.

Trong 8 tháng năm 2026, tỉnh thu hút mới 38 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 103.856 tỷ đồng; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,83% so với cùng kỳ.

Điểm đến du lịch hấp dẫn tầm quốc tế

Trong chiến lược then chốt của du lịch giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045, tỉnh xác định nâng tầm vị thế du lịch Khánh Hòa trở thành điểm đến hàng đầu trong nước và khu vực, thông qua phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, có sức lan tỏa lớn, đồng thời tổ chức không gian du lịch theo hướng hợp lý, đồng bộ và hiệu quả.

Vịnh Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa, là điểm du lịch thu hút khách du lịch với cảnh quan thiên nhiên, biển đảo xanh mát. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Hệ thống sản phẩm du lịch chủ lực được Khánh Hòa định hướng phát triển phù hợp với định vị từng vùng du lịch và quy hoạch tỉnh. Cụ thể Nha Trang, Vĩnh Hy du lịch biển kết hợp khám phá văn hóa, di tích lịch sử cấp quốc gia. Bắc Vân Phong phát triển đô thị du lịch biển đẳng cấp quốc tế. Bắc bán đảo Cam Ranh và Ninh Chử định hướng phát triển khu du lịch quốc gia, trọng tâm là du lịch nghỉ dưỡng biển.

Các nhà đầu tư vào Khánh Hòa phát triển hệ sinh thái trải nghiệm du lịch đa dạng, bao gồm: Các tổ hợp vui chơi-giải trí-nghỉ dưỡng tích hợp; trung tâm thương mại, mua sắm quy mô lớn; sản phẩm du lịch sinh thái, mạo hiểm, chăm sóc sức khỏe; kinh tế ban đêm và các không gian trải nghiệm đô thị.

Nhiều sự kiện văn hóa-thể thao-du lịch quy mô quốc gia, quốc tế được địa phương tổ chức gắn với bảo tồn và khai thác hiệu quả các điểm tham quan văn hóa, di sản.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, vòng chung kết Hoa hậu thế giới-Miss World 2026 có sự tham gia của 111 thí sinh đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức cuộc thi sắc đẹp nổi tiếng này và Khánh Hòa là nơi diễn ra Vòng chung kết của cuộc thi. Điều đó cho thấy “sức hút” của Khánh Hòa trên bản đồ du lịch quốc tế. Cùng với đó, địa phương khẳng định được năng lực trong việc tổ chức những sự kiện mang tầm vóc toàn cầu.

Lũy kế đến tháng 8/2026, tổng doanh thu du lịch của tỉnh Khánh Hòa ước đạt 60.893,1 tỷ đồng, tăng 19,2% so cùng kỳ năm trước; ước đạt 18 triệu lượt khách, tăng 39,99% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt 6,3 triệu lượt, tăng 67,9% so với cùng kỳ.

Với đà tăng trưởng như hiện nay, Khánh Hòa có thể hiện thực hóa được mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch thuộc nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Du lịch Khánh Hòa có thương hiệu, từng bước củng cố vị thế là điểm đến tiêu biểu của khu vực Đông Nam Á.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa thông tin ngành du lịch tận dụng mọi lợi thế về điều kiện tự nhiên, di sản văn hóa để đẩy mạnh thu hút khách, phấn đấu hoàn thành và vượt mục tiêu, góp phần đạt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Ngoài các thị trường khách truyền thống, ngành Du lịch cần tập trung xúc tiến mở rộng thị trường du khách tại các quốc gia như, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga và mở rộng thị trường Thái Lan, Australia, Malaysia, Kazakhstan, Ấn Độ, Nhật Bản… Với tinh thần phát triển bền vững, du lịch sẽ trở thành “trụ cột” của nền kinh tế địa phương.

Có thể thấy, Khánh Hòa đang chuẩn bị cho một tương lai xa. Dáng dấp một thành phố trẻ năng động và sáng tạo dần hình thành. Nơi đây, không chỉ hiện đại về diện mạo, sôi động về kinh tế mà còn hấp dẫn du khách, thu hút nhà đầu tư. Người dân địa phương có mức sống cao, hiền hòa và mến khách./.

Khánh Hòa tạo dựng sức hấp dẫn của điểm đến để phát huy "sức mạnh mềm" Bên cạnh lợi thế về biển, du lịch, dịch vụ, công nghiệp và năng lượng, nguồn tài nguyên văn hóa phong phú mở ra dư địa để Khánh Hòa phát triển công nghiệp văn hóa và gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến.

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