Đồng USD tiệm cận đỉnh hai tuần, đồng yen trượt qua mốc 160 yen/USD

Đồng USD ổn định gần mức đỉnh hai tuần trong phiên 31/8, trong bối cảnh thị trường gia tăng các dự đoán Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất sau những phát biểu theo hướng ủng hộ thắt chặt chính sách của Chủ tịch Fed Kevin Warsh.

Cùng lúc đó, đồng yen Nhật Bản lại suy yếu, để mất mốc 160 yen đổi 1 USD - mức giá đang được theo dõi chặt chẽ. Chỉ số đồng USD đo sức mạnh của “đồng bạc xanh” so với rổ các đồng tiền chủ chốt giảm nhẹ xuống 99,6 sau khi đã tăng 0,6% trong phiên trước đó, lên mức cao nhất kể từ ngày 17/8.

Dù vậy, chỉ số này vẫn đứng trước nguy cơ ghi nhận tháng giảm thứ hai liên tiếp, do kế hoạch mua lại trái phiếu của Bộ Tài chính Mỹ hồi đầu tháng đã thúc đẩy xu hướng giao dịch phòng ngừa rủi ro mất giá tiền tệ.

Trong bài phát biểu mới đây, Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho biết ngân hàng trung ương Mỹ sẽ phải tiếp tục hành động nếu các nhà hoạch định chính sách chưa thể yên tâm rằng lạm phát đang hạ nhiệt về mức 2%.

Đây được xem là tín hiệu rõ ràng nhất của ông cho thấy cơ quan này có thể cần tiếp tục siết chặt chính sách tiền tệ để kiềm chế áp lực giá cả.

Phát biểu trên đã thúc đẩy các dự đoán rằng Fed sẽ nâng lãi suất trong tháng 9/2026. Thị trường đã nâng xác suất dự báo cho động thái này vào tháng tới lên 57%, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 2 năm của Mỹ - vốn nhạy cảm với lãi suất - đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một tháng là 4,33%.

Chuyên gia của ngân hàng OCBC nhận định việc ông Warsh bảo vệ mục tiêu lạm phát đã làm giảm sức ép lớn đối với đồng USD và thu hút sự chú ý trở lại vào các yếu tố nền tảng của nền kinh tế. Chuyên gia này nói thêm rằng điều đó đã góp phần củng cố lại uy tín của Fed và xoa dịu những lo ngại về nguy cơ mất giá tiền tệ.

Giới đầu tư hiện đang chuyển hướng chú ý sang các dữ liệu kinh tế Mỹ sắp tới, đặc biệt là báo cáo việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp và chỉ số lạm phát tiêu dùng. Cả hai dữ liệu này đều có thể định hình kỳ vọng của thị trường trước cuộc họp tháng 9 của Fed.

Phiên này, đồng euro tăng nhẹ 0,1% lên mức 1,1591 USD đổi 1 euro, trong khi đồng bảng Anh ít biến động ở mức 1,3539 USD đổi 1 bảng Anh. Cả hai đồng tiền này vẫn đang trên đà ghi nhận tháng tăng thứ hai liên tiếp.

Ngược lại, đà suy yếu kéo dài của đồng yen đang là một trong những tâm điểm của thị trường, khi sự hồi phục của đồng USD tiếp tục gia tăng áp lực lên đồng tiền Nhật Bản, sau khi đồng tiền này mất đi phần lớn mức tăng có được từ đợt can thiệp hồi tháng 7.

Phiên này, đồng yen giảm nhẹ xuống mức 160,01 yen đổi 1 USD, sau khi trượt qua mốc 160 yen đổi 1 USD trong phiên trước. Mốc giá này cho là làm gia tăng khả năng can thiệp từ Chính phủ Nhật Bản, cũng như khả năng nước này và Mỹ có thể một lần nữa phối hợp để hỗ trợ đồng tiền này.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 30/8 cho rằng những biến động gần đây của đồng yen vẫn nằm trong tầm kiểm soát khá tốt và ông kỳ vọng Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda sẽ có quyết định đúng đắn về chính sách tiền tệ.

Chuyên gia của UBP cho biết thông thường, các đợt can thiệp chỉ duy trì được hiệu quả khi các yếu tố nền tảng chuyển dịch cùng chiều. Ông cho biết thêm đồng yen vẫn chịu áp lực do chênh lệch lãi suất còn lớn, lãi suất thực ở mức âm và tốc độ điều chỉnh chính sách đầy thận trọng của BoJ./.

Đồng yen lao dốc dù Mỹ và Nhật Bản chi hàng chục tỷ USD can thiệp Các nhà đầu tư hiện đang lo ngại về gánh nặng nợ công khổng lồ của Nhật Bản, cùng với áp lực từ chính sách chi tiêu mạnh tay của chính phủ nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

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