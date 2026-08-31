Lễ hưng công xây dựng Nhà Tưởng niệm Liệt sỹ nhà báo tại Nghệ An

Ngày 31/8, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với chùa Da-Âu Lạc Cổ Tự, phường Vinh Lộc, Nghệ An tổ chức Lễ hưng công xây dựng Nhà Tưởng niệm anh linh liệt sỹ nhà báo cách mạng Việt Nam.

Trong cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, hàng triệu người con đất Việt đã lên đường, trong đó có những người đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường, hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho Tổ quốc.

Trong số những người con ưu tú ấy có các nhà báo cách mạng.

Việc xây dựng Nhà Tưởng niệm anh linh liệt sỹ nhà báo cách mạng Việt Nam tại chùa Da-Âu Lạc Cổ Tự không chỉ là một công trình xây dựng về mặt vật chất, mà trước hết là một công trình của lòng tri ân và đạo lý.

Thông qua công trình này tạo nên một không gian tâm linh trang nghiêm, nơi hương linh các anh hùng liệt sỹ nhà báo cách mạng được tưởng niệm, phụng thờ, đồng thời trở thành một địa chỉ giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý nhân nghĩa và tinh thần phụng sự cộng đồng.

Đồng thời, thể hiện trách nhiệm của Phật giáo trong việc đồng hành cùng dân tộc, gìn giữ và lan tỏa những giá trị đạo đức, văn hóa và truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của Chùa Da - nơi không chỉ là không gian tín ngưỡng, tâm linh, còn gắn liền với lịch sử cách mạng của quê hương Nghệ An và truyền thống đạo pháp đồng hành cùng dân tộc.

Đặc biệt, nơi đây hôm nay trở thành chốn thờ tự, tưởng niệm các nhà báo liệt sỹ - những người đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trân trọng ghi nhận đóng góp của nhà báo Trần Văn Hiền, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An, người đã dành hơn 15 năm âm thầm sưu tầm, kết nối và gìn giữ thông tin về những nhà báo đã hy sinh.

Cùng với nhà chùa, ông đã phát nguyện xây dựng nơi thờ tự anh linh các nhà báo liệt sỹ, nhận được sự đồng hành của Hội Nhà báo Việt Nam, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đồng nghiệp, phật tử và đông đảo nhân dân.

Chùa Da - nơi không chỉ là không gian tín ngưỡng, tâm linh mà còn gắn liền với lịch sử cách mạng của quê hương Nghệ An và truyền thống đạo pháp đồng hành cùng dân tộc. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Chùa Da cũng là nơi để những người làm báo hôm nay soi lại mình, suy ngẫm về lý tưởng khi lựa chọn nghề nghiệp và trách nhiệm trong việc giữ gìn nghề báo.

Những nhà báo đã nằm xuống đã đi đến tận cùng của sự trung thực, dấn thân, đặt lợi ích của Tổ quốc và nhân dân lên trên cả tính mạng. Giữ gìn phẩm giá của ngòi bút chính là nén hương ý nghĩa nhất dâng lên các thế hệ nhà báo đã hy sinh.

Công trình được vun đắp không chỉ bằng vật chất, công sức mà còn bằng lòng biết ơn, để sự hy sinh của những người cầm bút không bao giờ bị lãng quên - ông Lê Quốc Minh khẳng định.

Đại đức Thích Đồng Tuệ - Trụ trì chùa Da - Âu Lạc Cổ Tự cũng bày tỏ mong muốn, công trình tạo nên không gian tâm linh trang nghiêm, nơi hương linh các anh hùng liệt sỹ nhà báo cách mạng được tưởng niệm, phụng thờ, đồng thời trở thành một địa chỉ giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý nhân nghĩa và tinh thần phụng sự cộng đồng.

Đây cũng là sự kết nối giữa Đạo pháp - Dân tộc, giữa đời sống tâm linh với trách nhiệm gìn giữ lịch sử, văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam./.

Khởi công Chùa Da: Dựng không gian tri ân 534 nhà báo liệt sỹ Lễ khởi công Chùa Da (Âu Lạc cổ tự) tại Nghệ An không chỉ đánh dấu việc phục dựng một di sản tâm linh lâu đời, mà còn mở ra không gian tri ân 534 nhà báo liệt sỹ – những người đã ngã xuống vì sự thật và Tổ quốc.