Hà Nội miễn phí trông giữ phương tiện tại một số địa điểm dịp nghỉ lễ 2/9

Ngày 31/8, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết để phục vụ nhu cầu gửi xe của nhân dân tại các khu vui chơi, du lịch,… trên địa bàn thành phố trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2026, đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng chống cháy, nổ, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội bố trí nhân lực thực hiện trông giữ phương tiện miễn phí tại một số vị trí.

Thời gian thực hiện trông giữ phương tiện miễn phí bắt đầu từ 17 giờ 00 phút ngày 31/8 đến hết ngày 2/9/2026.

Cụ thể, các điểm miễn phí trông giữ phương tiện như: Điểm trông giữ xe tạm thời tại dốc Ngọc Hà, phường Ba Đình; Điểm trông giữ phương tiện tạm thời dưới lòng đường các tuyến phố Ngô Quyền (đoạn từ nút giao Tông Đản đến nút giao Hai Bà Trưng), Lý Thái Tổ, Hai Bà Trưng, Lê Phụng Hiểu; Ô đất giáp Trường đại học Công nghiệp (được Ủy ban Nhân dân thành phố giao tạm thời sử dụng để chống tái lấn chiếm), phường Tây Tựu.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Công ty cổ phần Đồng Xuân bố trí nhân lực thực hiện trông giữ phương tiện miễn phí tại các vị trí điểm trông giữ phương tiện tạm thời dưới lòng đường các tuyến phố Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân.

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bố trí nhân lực thực hiện trông giữ phương tiện miễn phí tại Bến xe Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa; Bãi đỗ xe tại ga Nhổn, phường Xuân Phương.

Thành đoàn Hà Nội bố trí nhân lực thực hiện trông giữ tại khuôn viên Cung thiếu nhi Hà Nội, địa chỉ 36 Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã, phường chỉ đạo các đơn vị bố trí nhân lực thực hiện trông giữ phương tiện không thu giá dịch vụ các vị trí.

Cụ thể, khuôn viên như: Công viên Bách Thảo; Hoàng Thành Thăng Long; Ô đất vườn ươm dốc La Pho; Trường Trung học cơ sở Trưng Vương; Công viên Tuổi Trẻ; Công viên Thủ Lệ; Công viên Indira Gandhi; Công viên Thống Nhất; Công viên Cầu Giấy; Công viên Phùng Khoang; Văn Miếu - Quốc Tử Giám; Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt; Các điểm đỗ xe tạm thời trên tuyến phố như: Lê Phụng Hiểu; Trần Nguyên Hãn; Hàng Trống; Nhà Thờ; Lý Thái Tổ; Ngô Quyền... cũng bố trí miễn phí trông giữ phương tiện.

Ngoài các vị trí nêu trên, Sở Xây dựng Hà Nội lưu ý các Ủy ban Nhân dân các xã, phường chủ động rà soát, bố trí thêm các vị trí trông giữ phương tiện miễn phí phục vụ nhu cầu của nhân dân và gửi danh sách về Sở Xây dựng để tổng hợp, thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Công an thành phố chỉ đạo Công an các xã, phường, các lực lượng liên quan phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban Nhân dân các xã, phường bố trí lực lượng hỗ trợ, hướng dẫn phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng chống cháy, nổ tại các vị trí nêu trên; Giao Phòng Kiểm tra xây dựng phương án bố trí nhân lực phối hợp với các đơn vị thuộc Ủy ban Nhân dân xã, phường, Công an thành phố và các đơn vị có liên quan hướng dẫn phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng chống cháy, nổ tại các vị trí nêu trên./.

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