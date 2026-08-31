Hà Nội: Các cơ sở kinh doanh ăn uống đầu tư làm mới diện mạo dịp nghỉ lễ 2/9

Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 là một trong những khoảng thời gian du lịch Thủ đô nhộn nhịp đón khách. Để chuẩn bị đón tiếp lượng khách du lịch này, các cơ sở hoạt động kinh doanh ăn uống trên địa bàn thành phố đã đa dạng nhiều hình thức trang trí đẹp, bắt mắt, hiện đại, đưa ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn… góp phần lan tỏa hình ảnh của Thủ đô với sự kết hợp hài hòa giữa nét cổ kính nghìn năm văn hiến và nhịp sống hiện đại, năng động.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thị Mai Hương, thành phố tiếp tục đẩy mạnh làm mới và khai thác nhiều sản phẩm, tour, tuyến phù hợp nhu cầu du khách, tập trung vào các dòng sản phẩm văn hóa - lịch sử - di sản, làng nghề, du lịch cộng đồng, du lịch đường sông và trải nghiệm đô thị.

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thủ đô kỳ vọng đáp ứng tốt nhu cầu tham quan, vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng của nhân dân, du khách trong dịp Quốc khánh 2/9 năm nay.

Hoạt động chào đón Quốc khánh 2/9 của các cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn Hà Nội đã thu hút một lượng không nhỏ những du khách trẻ tuổi khi ghé thăm thành phố, đặc biệt là thế hệ gen Z.Bạn Hoàng Quốc Hải (22 tuổi, đến từ Hải Phòng) chia sẻ: "Mình và các bạn đồng trang lứa mỗi khi đi du lịch thường ưu tiên trải nghiệm ẩm thực địa phương và tìm những quán cà phê có không gian đẹp, mang đậm dấu ấn bản địa hoặc ấn tượng về thị giác để check-in. Dịp 2/9 này đến Hà Nội, thấy nhiều quán đầu tư trang trí cờ hoa và concept ngày lễ rất chỉn chu, tụi mình vừa có thêm góc chụp ảnh kỷ niệm, vừa cảm nhận được không khí Tết Độc lập rất gần gũi.”

Nắm bắt tâm lý này, nhiều cơ sở kinh doanh đồ uống trên địa bàn thành phố đã chủ động làm mới diện mạo và triển khai các chương trình ưu đãi, nhờ đó tạo tăng trưởng rõ rệt về lượng khách ghé thăm ngay trước thềm nghỉ lễ.

Anh Nguyễn Thành Công, quản lý một quán “Lô Lô Chải A+ Cafe” tại khu đô thị Geleximco (Hà Đông) cho biết: “Bên mình lên ý tưởng và hoàn thiện các góc check-in từ đầu tháng Tám. Dù vốn dĩ không gian quán hướng đến tệp khách trung niên, nhưng kể từ khi decor thêm các biểu tượng cờ đỏ sao vàng cùng góc chụp ảnh ngày lễ, lượng bạn trẻ và sinh viên tìm đến quán tăng lên rõ rệt. Nhờ hiệu ứng lan tỏa trên mạng xã hội từ những bức ảnh check-in của khách, chúng tôi dự tính lượng khách đến quán trong dịp nghỉ lễ này sẽ tăng khoảng 30% so với ngày thường.”

Để phục vụ đợt cao điểm du lịch, quán đã chủ động tăng gấp đôi nhân lực và dự trữ nguồn nguyên liệu dồi dào từ sớm để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho khách ghé thăm.Bên cạnh việc tạo ra các không gian đẹp, một số cơ sở lại lựa chọn cách tiếp cận thực tế hơn là thông qua các chính sách kích cầu tiêu dùng.

Nhận định kỳ nghỉ lễ kéo dài là dịp lý tưởng để các nhóm bạn trẻ và gia đình tụ họp, quán “Bali Café” tại quận Cầu Giấy đã sớm tung ra chương trình ưu đãi "mua một tặng một" nhằm tối ưu chi phí và gia tăng trải nghiệm cho khách hàng.

Đáng chú ý, không khí chào đón ngày Tết Độc lập tại đây được khởi xướng và lan tỏa mạnh mẽ từ chính đội ngũ nhân sự trẻ. Chủ cơ sở cho biết: “Nhân sự của quán đa phần là các bạn sinh viên hoặc vừa mới tốt nghiệp. Chính các bạn đã chủ động đề xuất ý tưởng decor không gian theo hướng tối giản nhưng trang trọng, tự đặt đồ rồi cùng nhau trang trí lại góc quán với cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ và bàn ghế tre mộc mạc. Các bạn là những người trẻ nên rất thấu hiểu tâm lý của các khách hàng cùng độ tuổi. Nhờ những tín hiệu tích cực sau khi thực hiện các hoạt động hưởng ứng đại lễ, quán kỳ vọng lượng khách sẽ tăng 40%."

Bạn Đào Thị Bạch Diệp (20 tuổi, đến từ Bắc Ninh) bày tỏ: “Mình thích cách các quán cà phê hưởng ứng ngày lễ một cách sôi nổi. Điều này khiến mình có ấn tượng rất đặc biệt vì vừa có chỗ gặp gỡ, giao lưu bạn bè, vừa dễ dàng hòa chung vào không khí phấn khởi của ngày hội non sông. Đối với những người từ địa phương khác đến như mình, những góc quán rực rỡ cờ hoa, mang đậm dấu ấn văn hóa là một điểm cộng lớn, giúp hình ảnh du lịch Hà Nội trở nên gần gũi, thân thiện và giàu sức sống hơn rất nhiều.”

Hà Nội ngày một đẹp hơn trong mắt du khách trong nước và nước ngoài. Ngoài vẻ đẹp cổ kính vốn có, Thủ đô còn hiện đại, năng động và cuốn hút hơn trong sự đa dạng, sáng tạo ở từng con phố, từng ngõ xóm, từng nhà hàng cửa hiệu, ở mỗi nụ cười thân thiện của người dân./.

Khai mạc Lễ hội Sen Hà Nội 2026, thúc đẩy công nghiệp văn hóa Thủ đô Lễ hội Sen Hà Nội 2026 khai mạc với chuỗi hoạt động nghệ thuật, trải nghiệm và quảng bá du lịch đặc sắc, góp phần đưa giá trị văn hóa sen trở thành nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô.

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