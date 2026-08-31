Hải Phòng siết chặt xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông các ngày nghỉ lễ

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hải Phòng, trong 3 ngày nghỉ lễ (từ 29/8 đến 31/8), lực lượng Cảnh sát giao thông đã bố trí 283 lượt tổ công tác, tuần tra, kiểm soát 18.022 phương tiện; phát hiện, xử lý 2.596 trường hợp vi phạm.

Tổng số tiền xử phạt là trên 5,4 tỷ đồng. Trong đó, có 265 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 532 trường hợp vi phạm tốc độ; 4 trường hợp quá vạch dấu mớn nước an toàn; 220 trường hợp dừng đỗ sai quy định; 64 trường hợp đi sai phần đường, làn đường…

So với cùng kỳ, số trường hợp xử lý vi phạm tăng 1.309 trường hợp, bằng 101,7%; số tiền phạt vi phạm tăng trên 2,9 tỷ đồng, bằng 117,6%; số vi phạm nồng độ cồn tăng 36 trường hợp, bằng 15,7%.

Cũng trong 3 ngày nghỉ lễ, số lượng phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm cùng tăng cao so với cùng kỳ; trong đó, xe khách là 173 trường hợp vi phạm (tăng 276%), xe tải là 473 trường hợp vi phạm (tăng 375%), xe đầu kéo là 189 trường hợp (tăng 159%).

Những ngày còn lại của kỳ nghỉ lễ, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các vi phạm của phương tiện vận tải hàng hóa và hành khách.

Nguyên nhân chính của các lỗi gây ùn tắc, tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, đi không đúng phần đường làn đường, chở quá số người quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định...

Trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ (2/9), dự báo lưu lượng tham gia giao thông tăng cao do người dân hết ngày nghỉ lễ di chuyển về nơi làm việc trong và ngoài thành phố dẫn đến nguy cơ ùn tắc giao thông các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ ra vào thành phố, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tập trung hướng dẫn điều tiết phân luồng giao thông tại các cửa ngõ ra vào thành phố, các tuyến quốc lộ trọng điểm như: quốc lộ 5, quốc lộ 10…; đường dẫn lên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Lực lượng chức năng cũng tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát trên đường thủy, đảm bảo hoạt động của các tàu du lịch an toàn.

Từ nay đến cuối năm, lực lượng cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hải Phòng tăng cường công tác nắm, dự báo chính xác tình hình để chủ động tham mưu, đề xuất với Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp tham gia phối hợp thực hiện yêu cầu công tác an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố; gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Theo Đại tá Trần Anh Ngọc, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông tỉnh, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Phòng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động triển khai thực hiện đề án trọng điểm như: Đề án Quy hoạch Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 57 về chuyển đổi số quốc gia; tham mưu triển khai thực hiện Đề án đầu tư xây dựng Cảng, bến thủy Công an nhân dân trên phạm vi toàn quốc và trang bị tàu tuần tra cho lực lượng Cảnh sát đường thủy để đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, cứu nạn, cứu hộ trên đường thủy và Đề án kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân.

Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh cũng chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm khép kín địa bàn, bảo đảm đạt hiệu quả cao; tiếp tục kéo giảm, kiềm chế tai nạn giao thông.

Lực lượng cảnh sát giao thông toàn thành phố tập trung tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên cả ba tuyến đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa; thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm, các kế hoạch chuyên đề về xử lý vi phạm; thông qua công tác tuần tra kiểm soát, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông, các đối tượng đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, đặc biệt là các trường hợp là học sinh, sinh viên.../.

Toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ Trong ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm 21 người chết, 30 người bị thương.

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