Vụ lật xe khách ở Gia Lai: Thêm 3 nạn nhân tử vong

Qua nắm bắt thông tin từ hiện trường, đầu giờ chiều 31/8 đã có thêm 3 người tử vong, nâng tổng số lên 4 người tử vong trong vụ tai nạn lật xe khách nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường tránh phía Đông thuộc phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai xảy ra vào sáng cùng ngày.

Xe khách giường nằm Việt Tân Phát biển kiểm soát 50E-449.17 do tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long (sinh năm 1993) điều khiển lưu thông theo hướng từ tỉnh Đắk Lắk đi phường An Khê, tỉnh Gia Lai, đến km 104+600 thì bất ngờ mất lái rồi lật nghiêng vào lề bên phải theo hướng di chuyển.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe chở theo 34 hành khách và nhà xe. Các nạn nhân đang được các cơ sở y tế tập trung cứu chữa.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng lực lượng cảnh sát giao thông, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân.

Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng xác định, tài xế Long không vi phạm nồng độ cồn và không sử dụng ma túy.

Xe khách có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hiệu lực đến hết tháng 12/2027.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mưa lớn, đất, cát, nước bất ngờ tràn ra đường gây trơn trượt. Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ./.

Gia Lai: Lật xe khách, một người chết nhiều người bị thương Theo thông tin ban đầu, xe giường nằm Việt Tân Phát biển kiểm soát 50E- 449.17 (lưu thông theo hướng từ Đắk Lắk đi Gia Lai, đến đoạn đường tránh phía Đông thuộc phường Hội Phú thì xảy ra tai nạn.

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