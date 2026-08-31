Tuyên Quang: Khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình khám phá vùng cực Bắc Tổ quốc

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các điểm du lịch nổi tiếng của Tuyên Quang đã đón đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Tại Km0, phường Hà Giang 1, ngay từ những ngày đầu nghỉ lễ, từng đoàn xe đưa du khách về tham quan, chụp ảnh và bắt đầu hành trình khám phá vùng cực Bắc.

Các tuyến đường, khu vực trung tâm và cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trở nên nhộn nhịp hơn. Anh Lê Nhật Tường (phường Tân Thuận, Thành Phố Hồ Chí Minh) chia sẻ: "Chúng tôi chọn Tuyên Quang cho kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay vì muốn vừa nghỉ ngơi, vừa khám phá cảnh đẹp vùng Cao nguyên đá. Chúng tôi tiếp tục chuyến du lịch khám phá Đồng Văn, Lũng Cú… và sẽ nghỉ lại ở Lũng Cú vào tối 1/9 để sáng 2/9 sẽ tham gia lễ thượng. Đây là một điều rất đặc biệt và ý nghĩa trong ngày Quốc khánh 2/9."

Theo hướng lên Cao nguyên đá Đồng Văn, lượng phương tiện tăng nhanh. Trước tình hình này, chính quyền các địa phương phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện, nhắc nhở du khách dừng đỗ đúng qui định; đồng thời tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các khu vực tập trung đông người.

Du khách nước ngoài chụp những tấm ảnh lưu niệm dưới lá cờ đỏ sao vàng trong dịp lễ Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Tại những điểm check-in nổi tiếng như: Dốc Bắc Sum, điểm dừng chân Cát Lý, không khí càng trở nên sôi động. Giữa núi non trùng điệp, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió trở thành điểm nhấn đặc biệt, thu hút du khách, nhất là du khách nước ngoài hào hứng ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Những nụ cười, ánh mắt thích thú bên lá cờ Tổ quốc tạo nên hình ảnh đẹp, giàu cảm xúc trong hành trình khám phá vùng cực Bắc Tổ quốc.

Du khách Harmon Fisher (đến từ Anh) hào hứng cho biết, đây là lần đầu tiên anh đến Tuyên Quang đúng dịp Quốc khánh Việt Nam. Anh rất ấn tượng với không khí náo nhiệt tại các điểm tham quan. Đặc biệt, khi nhìn thấy nhiều người mang áo cờ đỏ sao vàng và hai bên đường rất nhiều lá cờ Việt Nam, ai cũng hào hứng. Đây là một trải nghiệm đặc biệt đối với anh.

Tại xã Lũng Cú, Cột cờ quốc gia Lũng Cú, làng văn hóa du lịch Lô Lô Chải tiếp tục là điểm đến thu hút đông du khách. Từng đoàn khách đến tham quan, tìm hiểu lịch sử, văn hóa và trải nghiệm cảnh quan vùng biên. Bí thư Đảng ủy xã Lũng Cú Dương Ngọc Đức cho biết, địa phương đã chủ động xây dựng phương án phục vụ du khách, phối hợp với các lực lượng phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm tham quan. Đồng thời, xã yêu cầu các cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm qui định về niêm yết giá, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; tuyên truyền người dân giữ gìn cảnh quan, xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện.

Tại xã Đồng Văn, Phố cổ Đồng Văn, chợ và các điểm tham quan cũng thu hút đông đảo du khách. Theo ông Phạm Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Đồng Văn, địa phương đã bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn và điều tiết giao thông tại những khu vực đông người; tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường và chất lượng dịch vụ. Các hộ kinh doanh được tuyên truyền thực hiện đúng qui định, niêm yết giá, bán đúng giá, không chèo kéo hoặc gây phiền hà cho du khách.

Cùng với Đồng Văn và Lũng Cú, tuyến du lịch qua Mã Pì Lèng, hẻm vực Tu Sản, Mèo Vạc và các điểm ngắm cảnh trên Cao nguyên đá cũng thu hút nhiều du khách. Nhiều người không chỉ tham quan, chụp ảnh mà còn lựa chọn lưu trú tại các homestay, thưởng thức ẩm thực và tìm hiểu văn hóa các dân tộc, mua sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Lượng khách tăng trong dịp lễ tạo thêm cơ hội cho người dân phát triển dịch vụ du lịch, từ lưu trú, ăn uống, vận chuyển đến bán sản phẩm đặc sản, hàng lưu niệm. Đây cũng là dịp để các địa phương quảng bá hình ảnh, văn hóa và sản phẩm du lịch đặc trưng đến đông đảo du khách. Việc chủ động phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và nâng cao chất lượng phục vụ đang giúp các điểm đến của Tuyên Quang duy trì hoạt động du lịch an toàn, thuận lợi trong kỳ nghỉ lễ…/.

Khởi công cầu kính đầu tiên tại Tuyên Quang, tạo điểm nhấn cho du lịch vùng cao Dự án cầu kính Hòa Thuận tại Tuyên Quang giúp khai thác tiềm năng du lịch mạo hiểm, sinh thái, kết nối điểm đến và thúc đẩy phát triển địa phương trong tương lai.