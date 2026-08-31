Phó giáo sư, Tiến sỹ, Nhà giáo ưu tú Nghiêm Đình Vỳ từ trần

Đồng chí Phó giáo sư, Tiến sỹ, Nhà giáo ưu tú Nghiêm Đình Vỳ, sinh ngày 7/12/1946, quê quán Bắc Ninh, trú quán tại số 2, ngõ 17, phố Phan Văn Trường, Cầu Giấy, Hà Nội, nguyên là: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đã từ trần hồi 17h59 ngày 30/8/2026 (tức ngày 18/7 năm Bính Ngọ) tại Bệnh viện Bạch Mai, hưởng thọ 81 tuổi.

Lễ viếng được tổ chức vào hồi 7h15 ngày 1/9/2026 (tức ngày 20/7 năm Bính Ngọ) tại Nhà tang lễ Cầu Giấy, số 1 Trần Vỹ, Hà Nội.

Lễ truy điệu lúc 9h45 ngày 1/9/2026. Hỏa táng lúc 12h cùng ngày tại Đài hóa thân Hoàn Vũ Văn Điển.

Lễ an táng vào hồi 6h45 ngày 2/9/2026 (tức ngày 21/7 năm Bính Ngọ) tại quê nhà thôn Nghiêm Xá, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh./.

Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đoàn Duy Thành từ trần Đồng chí Đoàn Duy Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), từ trần vào hồi 6 giờ 43 phút ngày 6/2, hưởng thọ 97 tuổi.

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