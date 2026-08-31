81 năm Quốc khánh 2/9: Thắt chặt quan hệ Việt Nam-Đông Phi

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ethiopia (1976 - 2026), Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania đã tổ chức Lễ kỷ niệm tại thành phố Dar es Salaam.



Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, tham dự sự kiện có các chính khách, học giả Tanzania, đông đảo Đại sứ, Trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Tanzania, đại diện các doanh nghiệp, đối tác, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực cùng cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Tanzania. Chương trình cũng nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của công ty Halotel Tanzania, Lumitel Burundi và các đối tác của Đại sứ quán.



Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam Vũ Thanh Huyền nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của ngày Quốc khánh 2/9 - dấu mốc trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do và con đường phát triển của đất nước.

Đại sứ Vũ Thanh Huyền điểm lại những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời nhấn mạnh những kết quả tích cực trong lĩnh vực đối ngoại, hội nhập quốc tế và tăng cường quan hệ với các đối tác, trong đó có các quốc gia châu Phi và khu vực Đông Phi.



Đại sứ Vũ Thanh Huyền khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước châu Phi, trong đó Ethiopia là một đối tác có vị trí quan trọng. Trải qua 50 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1976, quan hệ Việt Nam-Ethiopia đã không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng và cùng có lợi. Việt Nam trân trọng sự đồng hành, ủng hộ của các đối tác tại Đông Phi, đồng thời mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác thực chất, hiệu quả trong thời gian tới.



Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, Đại sứ Ethiopia Fekadu Beyene Ayana gửi lời chúc mừng tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân dịp Quốc khánh 2/9, đồng thời đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong quá trình phát triển đất nước cũng như trên trường quốc tế.

Đại sứ Ethiopia đặc biệt tôn vinh cột mốc 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ethiopia, khẳng định đây là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, phản ánh chặng đường hợp tác và hữu nghị lâu dài giữa hai quốc gia. Ông bày tỏ tin tưởng quan hệ hai nước sẽ tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ trong thời gian tới, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực và đóng góp tích cực vào quan hệ giữa Việt Nam với khu vực châu Phi.



Lễ kỷ niệm là dịp để các đại biểu cùng nhìn lại những dấu mốc quan trọng trong lịch sử Việt Nam, đồng thời tăng cường hiểu biết về đất nước, con người và những thành tựu phát triển của Việt Nam.

Sự hiện diện của các chính khách, học giả Tanzania và đại diện ngoại giao các nước góp phần thể hiện sự quan tâm, ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam, đồng thời tạo cơ hội để Đại sứ quán tiếp tục kết nối, mở rộng quan hệ với các đối tác Tanzania và các nước trong khu vực Đông Phi.



Sự đồng hành của Halotel Tanzania, Lumitel Burundi, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực và cộng đồng người Việt Nam tại Tanzania đã thể hiện tinh thần phối hợp, gắn kết và trách nhiệm của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và kiều bào trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước châu Phi.



Thông qua sự kiện, Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania khẳng định mong muốn tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục và các lĩnh vực cùng quan tâm giữa Việt Nam với Tanzania, Ethiopia và các quốc gia Đông Phi, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - châu Phi ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Tại Mozambique, Đại sứ quán Việt Nam cũng đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm nhân dịp 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Maputo.

Tham dự sự kiện có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Phát triển Mozambique Salim Valá, Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng Casimiro Augusto Mueio, Phó Tổng Công tố Amabélia Chuquela cùng hơn 250 đại biểu gồm lãnh đạo Quốc hội, đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique, Bộ Ngoại giao và Hợp tác, ngoại giao đoàn, các tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia và người Việt Nam tại địa bàn.



Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Trần Thị Thu Thìn đã điểm lại mốc lịch sử ngày 2/9/1945, đồng thời thông tin về những thành tựu phát triển mọi mặt của đất nước sau 40 năm Đổi mới. Đại sứ Trần Thị Thu Thìn nhấn mạnh khát vọng và mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.



Đánh giá về quan hệ song phương, Đại sứ Trần Thị Thu Thìn khẳng định Mozambique luôn giữ vị trí ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam tại châu Phi. Quan hệ hai nước được vun đắp từ thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc và tiếp tục phát triển thông qua các mô hình tiêu biểu như liên doanh viễn thông Movitel, các chương trình hợp tác nông nghiệp cùng sự đóng góp của chuyên gia giáo dục, y tế Việt Nam.



Trong bối cảnh Mozambique chịu thiệt hại nặng nề do lũ lụt năm 2026, Chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ 100.000 USD để khắc phục hậu quả. Cộng đồng người Việt Nam tại địa bàn cũng quyên góp 6 tấn lương thực tặng người dân tỉnh Maputo. Công ty Movitel tích cực khôi phục mạng lưới kết nối, hỗ trợ người dân sở tại ổn định cuộc sống.

Hợp tác giáo dục song phương cũng ghi dấu ấn với việc ký Hiệp định hợp tác giáo dục đại học, mở ra cơ hội trao đổi sinh viên giữa hai nước. Đại sứ Trần Thị Thu Thìn khẳng định Việt Nam cam kết là đối tác tin cậy, sẵn sàng đồng hành cùng Mozambique hướng tới tự chủ kinh tế và phát triển bền vững.



Về phần mình, Bộ trưởng Salim Valá chuyển lời chúc mừng của Tổng thống Daniel Francisco Chapo tới lãnh đạo và nhân dân Việt Nam. Ông nhận định mô hình công nghiệp hóa hướng tới xuất khẩu và ứng dụng công nghệ của Việt Nam là bài học tham khảo quan trọng cho Mozambique trong quá trình triển khai Chiến lược Phát triển Quốc gia 2025-2044 và Kế hoạch Phục hồi và Tăng trưởng Kinh tế 2025-2029.



Đánh giá cao kết quả hợp tác kinh tế, Bộ trưởng Salim Valá dẫn số liệu cho thấy kim ngạch thương mại hai chiều năm 2024 đạt 458,6 triệu USD. Trong đó, Mozambique xuất khẩu 350,7 triệu USD, chủ yếu là than đá và hạt điều thô, và nhập khẩu 107,9 triệu USD hàng hóa từ Việt Nam, chủ yếu là gạo.

Ông cũng ghi nhận đóng góp của công ty Movitel vào công cuộc chuyển đổi số, tạo việc làm và phát triển cộng đồng tại Mozambique. Bộ trưởng Salim Valá kêu gọi doanh nghiệp hai nước chuyển dịch từ thương mại truyền thống sang hợp tác sản xuất, đầu tư chung và chuỗi giá trị chế biến sâu, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chế biến hạt điều, thủy sản, năng lượng, hạ tầng logistics và tài chính số.

Chính phủ Mozambique khẳng định sẵn sàng phối hợp cùng Việt Nam để hiện thực hóa tình hữu nghị thành các cơ hội phát triển cụ thể.



Trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu đã thưởng thức các tiết mục giao lưu văn hóa, nghệ thuật của hai nước.

Điệu nhảy truyền thống Xigubo do học sinh Trường Trung học Josina Machel thể hiện và tiết mục múa nón của sinh viên Trường Đại học Joaquim Chissano đã góp phần tăng cường sự hiểu biết văn hóa giữa hai quốc gia.

Các đại biểu cũng có cơ hội tham quan không gian trưng bày tranh dân gian Đông Hồ, các tác phẩm hội họa về Chủ tịch Hồ Chí Minh do học sinh Maputo thực hiện, đồng thời thưởng thức các món ăn truyền thống của ẩm thực Việt Nam./.

Góp phần định hình tương lai, tầm nhìn mới giữa Việt Nam và Trung Đông-châu Phi Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Kuwait, Algeria, Nam Phi và dự Hội nghị G20 mang thông điệp mạnh mẽ về cam kết của Việt Nam trong mở rộng hợp tác chiến lược, gia tăng kết nối khu vực.

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