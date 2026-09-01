Bão số 5 hình thành trên Biển Đông, di chuyển theo hướng Đông Bắc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay (1/9), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 5 năm 2026, có tên quốc tế là Saudel.

Hồi 4h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 240km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 15-20km/h.

Dự báo diễn biến bão (trong 24-72h tới)

Hồi 4h ngày 2/9, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ 20-25 km/h, ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc -116,3 độ Kinh Đông; trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực chịu ảnh hưởng: khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa).

Hồi 4h ngày 3/9, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ 15-20 km/h. Vị trí ở vào khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc-118,2 độ Kinh Đông; trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Khu vực chịu ảnh hưởng: vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông Hồi 4h ngày 4/9, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 3-5 km/h.

Vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc-117,9 độ Kinh Đông; trên vùng biển phía Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Từ 72-120h tiếp theo, áp thấp nhiệt đới đổi hướng di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 3-5km và suy yếu dần.

Dự báo bão gây gió mạnh, sóng lớn trên biển. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,0-4,0m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3,0-5,0m; biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo thời tiết hôm nay 1/9

Sáng sớm nay 1/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng, Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Dự báo, khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Đêm mưa giảm dần. Chiều và tối ngày 01/9, khu vực Cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Chi tiết thời tiết các khu vực đêm và ngày 1/9

Thành phố Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây bắc cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; riêng khu vực Tây Bắc 31-34 độ C. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C, nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, phía Bắc có nơi trên 34 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C. Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung ở miền Đông Nam Bộ). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh./.

Áp thấp nhiệt đới di chuyển dị thường, khả năng mạnh lên thành bão vào ngày 1/9 Áp thấp nhiệt đới này được dự báo sẽ di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, sau đó là Đông Đông Bắc, ngược ra khu vực Bắc Biển Đông, không ảnh hưởng đến đất liền nước ta.