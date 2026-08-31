Indonesia tạm dừng hoạt động leo núi tại 9 vườn quốc gia vì cháy rừng

Ngày 31/8, Indonesia đã quyết định tạm thời đóng cửa một số tuyến leo núi tại 9 vườn quốc gia có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng và cháy đất nhằm bảo đảm an toàn cho du khách và tập trung nguồn lực ứng phó cháy rừng.



Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn lời Bộ trưởng Lâm nghiệp Raja Juli Antoni cho biết quyết định được đưa ra sau khi cháy rừng xảy ra tại một số vườn quốc gia, buộc lực lượng chức năng phải điều chuyển các máy bay trực thăng chữa cháy vốn được bố trí cho các tỉnh trọng điểm sang những khu vực này.

Theo Bộ trưởng Raja Juli Antoni, tình hình cháy rừng tại một số vườn quốc gia đang làm gia tăng áp lực lên công tác ứng phó. Nguồn lực chữa cháy, trong đó có các trực thăng thả nước, phải được phân bổ lại để xử lý đồng thời các điểm cháy trong và ngoài vườn quốc gia.



Quyết định đóng cửa được đưa ra sau sự cố tại Vườn quốc gia Bromo Tengger Semeru, nơi cháy rừng gần đây khiến khoảng 170 người leo núi bị mắc kẹt, cho thấy nguy cơ đối với du khách trong điều kiện cháy rừng lan rộng.

Các khu vực bị tạm đóng cửa gồm các tuyến leo núi tại Vườn quốc gia Bromo Tengger Semeru (khu vực Semeru), Kerinci Seblat, Mount Ciremai, Tambora, Manusela, Bukit Baka Bukit Raya, Mount Gede Pangrango, Mount Leuser và Lorentz. Riêng Vườn quốc gia Lorentz áp dụng đối với các tuyến Ilaga, Tsinga, Supa và Ugimba.



Bộ Lâm nghiệp cho biết một số khu vực khác vẫn có thể đón khách nhưng hoạt động leo núi sẽ bị giới hạn và giám sát chặt chẽ, tùy theo mức độ an toàn và diễn biến cháy rừng.



Cùng ngày, tại sân bay quốc tế ở tỉnh Tây Kalimantan, khói mù đã khiến 10 chuyến bay phải điều chỉnh lịch do tầm nhìn suy giảm. Trước đó, ngày 30/8, sân bay Tjilik Riwut ở Palangka Raya, tỉnh Trung Kalimantan, cũng đã phải hủy nhiều chuyến bay khi tầm nhìn giảm xuống chỉ còn 300m, ảnh hưởng đến nhiều hành khách.



Khói mù dày đặc từ cháy rừng, cháy đất diện rộng cũng đang làm gia tăng các vấn đề về hô hấp và ảnh hưởng tới hoạt động sinh hoạt, giao thông của người dân tại nhiều địa phương ở Indonesia.



Chính phủ nước này hiện xác định 6 tỉnh là khu vực trọng điểm trong công tác ứng phó cháy rừng và cháy đất, bao gồm Riau, Jambi, Nam Sumatra, Tây Kalimantan, Trung Kalimantan và Nam Kalimantan.



Sáng cùng ngày, núi lửa Sinabung ở tỉnh Bắc Sumatra của Indonesia phun cột tro bụi cao tới 3.500m trong suốt 1 giờ đồng hồ. Theo giới chức, tro bụi bị thổi theo gió tạt về phía Đông và Đông Nam, bao chùm thành phố Berastagi ở gần đó và làm giảm tầm nhìn trong khu vực.

Nhà chức trách kêu gọi người dân đeo khẩu trang và tránh đến gần đỉnh núi lửa trong bán kính 3km. Những người sống gần các con sông bắt nguồn từ núi lửa được cảnh báo về nguy cơ dòng chảy bùn đá./.

Indonesia nỗ lực ứng phó y tế sau thảm họa động đất, cháy rừng Thứ trưởng Bộ Y tế Dante Saksono Harbuwono cho biết đến nay, số người thiệt mạng do động đất tại Đông Nusa Tenggara đã lên tới 111 người, hơn 1.670 người bị thương...