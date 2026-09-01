Mỹ cảnh báo nguy cơ thảm họa động đất tại miền Nam California

Các nhà khoa học đang cảnh báo nguy cơ xảy ra một trận động đất lớn tại Cajon Pass, hành lang giao thông trọng yếu ở miền Nam California (Mỹ), sau khi nghiên cứu cho thấy mức độ ứng suất kiến tạo tại khu vực này có thể đang ở mức cao nhất trong khoảng 1.000 năm.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Cajon Pass nằm giữa dãy San Bernardino và San Gabriel, phía Bắc Los Angeles, tại khu vực giao nhau giữa hai hệ thống đứt gãy lớn San Andreas và San Jacinto.

Giới khoa học xem đây là một “cánh cổng động đất," nơi một vết nứt có thể bị chặn lại hoặc lan từ hệ thống đứt gãy này sang hệ thống kia, thậm chí xuyên qua cả hai.

Liliane Burkhard, nhà địa vật lý thuộc Đại học Bern và là tác giả chính của nghiên cứu, cho biết các điều kiện hiện nay cho thấy khu vực có khả năng xảy ra một trận động đất lớn trong thế hệ hiện tại.

Nghiên cứu không xác định thời điểm xảy ra, nhưng ước tính một trận động đất tại khu vực giao nhau có thể có độ lớn 7,5.

Ken Hudnut, cựu chuyên gia của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), cho biết đứt gãy San Andreas đang tích tụ năng lượng và nguy cơ này đã được giới khoa học cảnh báo trong nhiều năm.

Cajon Pass đặc biệt đáng lo ngại do tập trung nhiều hạ tầng thiết yếu. Khoảng 160.000 phương tiện lưu thông qua khu vực mỗi ngày, cùng các tuyến đường sắt, xa lộ, đường dây điện, cáp quang, đường ống nước và khí đốt.

Một trận động đất lớn có thể gây gián đoạn giao thông, chuỗi cung ứng, thông tin liên lạc và hệ thống năng lượng trên diện rộng.

Các mô hình trước đây cho thấy một trận động đất có độ lớn 7,8 trên đứt gãy San Andreas có thể khiến hơn 1.800 người thiệt mạng, khoảng 50.000 người bị thương và gây thiệt hại khoảng 200 tỷ USD.

Riêng tại Cajon Pass, sạt lở có thể làm hư hại đường sắt, xa lộ, đường dây điện và đường ống; một số mô hình ước tính khoảng 75.000 mét khối đất đá có thể đổ xuống và chặn các tuyến giao thông.

California đã triển khai các biện pháp tăng khả năng chống chịu của hạ tầng.

Southern California Edison (SCE), công ty dịch vụ tiện ích điện lực lớn nhất tại khu vực Nam California chịu trách nhiệm cung cấp điện cho khoảng 15 triệu người dân, cho biết đã đầu tư khoảng 300 triệu USD trong giai đoạn từ năm 2016-2025 để nâng khả năng chống động đất.

Trong khi SoCalGas, công ty tiện ích phân phối khí đốt tự nhiên lớn nhất tại Mỹ cung cấp dịch vụ cho khoảng 21,1 triệu người tiêu dùng, đã lắp đặt các van tự động và van cô lập sự cố trên các đường ống truyền dẫn tại Cajon Pass.

Các chuyên gia nhấn mạnh thời điểm xảy ra trận động đất lớn tiếp theo vẫn không thể dự đoán chính xác. Tuy nhiên, khu vực có nguy cơ cao và những hạ tầng trọng yếu có thể bị ảnh hưởng đã được xác định tương đối rõ./.

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