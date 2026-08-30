Nghị quyết 57-NQ/TW: Công nghệ số trở thành một phần của đời sống

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi quốc gia đã được triển khai thường xuyên, đồng bộ, bài bản. Cả hệ thống chính trị chuyển từ tư duy “triển khai” sang “kiến tạo và tạo ra kết quả,” từ “hoàn thành nhiệm vụ trên giấy” sang “tạo ra sản phẩm cụ thể” phục vụ người dân, doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.

Nâng cao năng lực cạnh tranh, tự chủ công nghệ

Cụ thể hóa quan điểm của Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 28/8 Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Quyết định số 1671/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nếu Nghị quyết 57-NQ/TW xác định trí tuệ nhân tạo (AI) là một trong những lĩnh vực công nghệ chiến lược, đặt mục tiêu đưa Việt Nam vào nhóm 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á về nghiên cứu và phát triển AI vào năm 2030, Chiến lược tạo khung hành động chuyên sâu, thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và hình thành hệ sinh thái AI Việt Nam. Qua đó, AI trở thành động lực quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh, tự chủ công nghệ và thực hiện các mục tiêu phát triển đến năm 2045.

Theo nội dung Chiến lược, AI không chỉ được đặt trong phạm vi nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ mà trở thành một năng lực cốt lõi trong xác định bài toán, thiết kế, tổ chức và vận hành các hoạt động của Nhà nước, nền kinh tế và xã hội. Nhân lực, hạ tầng và dữ liệu được xác định là nền tảng; thể chế và quản trị AI là khâu đột phá. Việc triển khai gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, lấy con người làm trung tâm, đồng thời phổ cập kỹ năng AI cho người dân và phát triển đồng bộ hạ tầng, dữ liệu, mô hình, nền tảng AI, bảo đảm an toàn, an ninh và chủ quyền.

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết 6 nhóm giải pháp đột phá triển khai Chiến lược gồm: Hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật; điều phối quốc gia và trách nhiệm thực thi; huy động nguồn lực, bảo đảm kinh phí; hợp tác quốc tế và xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn; tuyên truyền, nâng cao nhận thức và văn hóa sử dụng AI có trách nhiệm; đo lường, giám sát, đánh giá. Việc thực hiện gắn với nguyên tắc “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Kết quả và mức độ chuyển đổi AI là căn cứ để điều chỉnh nhiệm vụ, chính sách và ưu tiên bố trí nguồn lực.

Nhằm hình thành đầu mối thống nhất phục vụ quản lý nhà nước, công khai thông tin và thúc đẩy phát triển hệ sinh thái AI Việt Nam an toàn, có trách nhiệm theo những định hướng của Nghị quyết số 57-NQ/TW, Bộ Khoa học và Công nghệ đã đưa vào vận hành Cổng thông tin điện tử một cửa về trí tuệ nhân tạo tại địa chỉ ai.dda.gov.vn. Cổng thông tin được xây dựng để triển khai Luật Trí tuệ nhân tạo và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nền tảng cung cấp một địa chỉ trực tuyến duy nhất để doanh nghiệp, nhà phát triển, cơ quan nhà nước, chuyên gia và người dân thực hiện các thủ tục, khai báo, tra cứu và tương tác với cơ quan quản lý.

Thông qua nền tảng, doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục trực tuyến, giảm thời gian và chi phí tuân thủ; người dân có thể tra cứu, giám sát, gửi phản ánh và tiếp nhận cảnh báo về các hệ thống.

Với Nghị quyết số 57-NQ/TW, doanh nghiệp được xác định là một trong những chủ thể quan trọng, cần được tạo điều kiện tiếp cận nguồn lực, thúc đẩy đổi mới công nghệ và đưa nhanh kết quả nghiên cứu, công nghệ vào thực tiễn.

Để tạo chuyển biến thực chất trong năng lực công nghệ của doanh nghiệp, thêm một “đòn bẩy” tài chính, giúp doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư cho công nghệ, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) vừa ban hành Thông báo số 846/TB-NATIF về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi suất vay đợt 1 năm 2026 đối với doanh nghiệp thực hiện các dự án, phương án đầu tư có nội dung chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ, đổi mới công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đến 17 giờ ngày 20/9/2026; kinh phí hỗ trợ đợt này dự kiến 50 tỷ đồng.

Thông báo nêu rõ doanh nghiệp được xem xét hỗ trợ đối với các khoản vay tại tổ chức tín dụng để thực hiện những nội dung như nhận chuyển giao quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu công nghệ; mua thông tin về công nghệ, tài liệu thiết kế, quy trình công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, phần mềm hỗ trợ và kết quả nghiên cứu, giải pháp chuyển đổi số.

Công nghệ giải quyết những nhu cầu cụ thể của cuộc sống

Để chuyển đổi số không còn là khái niệm xa lạ với người dân, chỉ dừng lại ở các nền tảng, ứng dụng, nhiều địa phương đã từng bước đưa công nghệ vào những nhu cầu thiết thực, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ để giải quyết những nhu cầu cụ thể trong cuộc sống.

Nghi Lộc là xã đầu tiên trên địa bàn tỉnh Nghệ An xây dựng được Trung tâm Điều hành thông minh - IOC. Trung tâm được xây dựng trên 4 trụ cột của hệ thống chính trị ở địa phương: Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Mặt trận Tổ quốc; đồng thời, bao quát nhiều lĩnh vực thiết yếu của đời sống kinh tế-xã hội và hoạt động quản lý nhà nước.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Trung tâm Điều hành thông minh IOC. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Trung tâm Điều hành thông minh IOC góp phần thay đổi phương thức làm việc và tư duy quản lý, giúp lãnh đạo nắm tình hình và chủ động điều hành; đồng thời giúp minh bạch tiến độ, nâng cao trách nhiệm công vụ, giảm báo cáo thủ công và tạo cơ sở đánh giá, quyết định bằng dữ liệu. Trung tâm IOC góp phần xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp hơn, hiện đại hơn, minh bạch hơn và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng ra mắt phiên bản mới ứng dụng Smart Hải Phòng với thông điệp “1 điểm chạm-đa dịch vụ.” Smart Hải Phòng như một kênh tương tác số thống nhất, giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận thông tin, dịch vụ, tiện ích; đồng thời tăng cường kết nối với các cơ quan chính quyền trên môi trường số.

Ứng dụng được phát triển theo ba định hướng trọng tâm, trong đó lấy nhu cầu thực tế của người dân, doanh nghiệp và du khách làm cơ sở. Cùng với đó, thành phố từng bước phát triển Smart Hải Phòng thành nền tảng tích hợp, kết nối nhiều lĩnh vực và dịch vụ thiết yếu tại một điểm truy cập thống nhất, hạn chế tình trạng mỗi lĩnh vực một ứng dụng, mỗi dịch vụ một tài khoản, tạo thuận lợi cho người sử dụng.

Công nghệ robot và tự động hóa là một trong 10 nhóm công nghệ chiến lược quốc gia. Đây vừa là cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận, ứng dụng công nghệ mới, vừa đặt ra yêu cầu đối với các địa phương trong thúc đẩy nghiên cứu, làm chủ và chuyển giao công nghệ phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

Chương trình kết nối công nghệ “Xe tự hành (AGV), robot và bài toán thực tế: Tự động hóa nhà máy, kho vận - Hệ sinh thái logistics tự chủ cho doanh nghiệp Việt Nam” của Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái kết nối hiệu quả giữa nhu cầu doanh nghiệp, năng lực nghiên cứu và nguồn cung công nghệ. Tại sự kiện, nhiều giải pháp AGV, robot, AI và tự động hóa trong nhà máy, kho vận và logistics được giới thiệu, trình diễn, qua đó doanh nghiệp có thêm thông tin, cơ sở để lựa chọn giải pháp phù hợp.

Từ những chính sách ở tầm quốc gia đến các mô hình, giải pháp được triển khai tại địa phương, doanh nghiệp, Nghị quyết số 57-NQ/TW đang được cụ thể hóa bằng những kết quả thiết thực. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không còn chỉ là định hướng dài hạn mà ngày càng trở thành công cụ giải quyết các vấn đề của quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội. Việc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sản phẩm và hiệu quả thực tế làm thước đo tạo động lực để các nguồn lực được khơi thông, công nghệ được ứng dụng sâu rộng và năng lực tự chủ được nâng cao.

Với cách tiếp cận từ “triển khai” sang “kiến tạo,” Nghị quyết số 57-NQ/TW tạo nền tảng quan trọng để Việt Nam chủ động nắm bắt cơ hội từ cách mạng công nghệ, thúc đẩy tăng trưởng và xây dựng nền kinh tế số hiện đại, tự chủ, bền vững./.

Tạo cơ chế đủ mạnh để phát triển tổ hợp chiến lược quốc gia về tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo Theo Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, vấn đề quan trọng nhất là phải làm rõ được mô hình phát triển để ĐHQG Hà Nội thực sự trở thành một thiết chế chiến lược quốc gia về trí thức, khoa học, công nghệ.