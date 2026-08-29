Trung Quốc thúc đẩy robot ứng dụng thực tế, nâng cao năng lực ngành vi mạch

Trung Quốc sẽ đẩy nhanh việc đưa robot vào các tình huống ứng dụng thực tế, đồng thời tập trung thúc đẩy đột phá công nghệ cốt lõi, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển chất lượng cao ngành vi mạch.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, người phát ngôn Ủy ban Cải cách và phát triển quốc gia Trung Quốc (NDRC) Lý Siêu cho biết nước này sẽ lấy các cơ sở huấn luyện trí tuệ nhân tạo (AI) và cơ sở thử nghiệm ứng dụng làm trọng tâm để thúc đẩy robot nhanh chóng chuyển từ nghiên cứu, chế tạo sang ứng dụng thực tế.

Cụ thể, Trung Quốc sẽ tăng cường cung cấp dữ liệu, mô hình và tiêu chuẩn kỹ thuật; xây dựng hệ thống thu thập dữ liệu chất lượng cao từ robot thực; hỗ trợ nghiên cứu các hướng công nghệ như mô hình thị giác-ngôn ngữ-hành động và mô hình thế giới. Bên cạnh đó, mở rộng các tình huống ứng dụng robot trong sản xuất, y tế, tiêu dùng, dịch vụ và an ninh công cộng, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khâu kiểm chứng từ sản phẩm mẫu đến sản xuất hàng loạt.

Ông Lý Siêu nhấn mạnh ngành robot liên quan đến nhiều công nghệ tiên tiến như AI, chế tạo tiên tiến và vật liệu mới. Do đó, các địa phương cần căn cứ điều kiện và lợi thế riêng để phát triển, tránh tình trạng chạy theo phong trào, đầu tư dàn trải.

Về ngành vi mạch, NDRC đánh giá Trung Quốc có thị trường quy mô lớn, hệ thống công nghiệp tương đối hoàn chỉnh và nguồn nhân lực dồi dào, tạo nền tảng cho ngành tiếp tục phát triển. Trong năm nay, năng lực thiết kế và chế tạo chip cao cấp tiếp tục được nâng cao; các lĩnh vực bán dẫn công suất, bán dẫn hợp chất, đóng gói tiên tiến và bộ nhớ đạt thêm tiến bộ.

Tính đến ngày 27/8, các doanh nghiệp vi mạch niêm yết đã công bố báo cáo tài chính ghi nhận doanh thu trong nửa đầu năm tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận ròng tăng 99%. Trong 7 tháng đầu năm, đầu tư vào ngành chế tạo vi mạch tăng 11,5%.

NDRC cho biết trong thời gian tới sẽ bám sát các định hướng của Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030), phát huy lợi thế huy động nguồn lực quy mô quốc gia, thúc đẩy toàn chuỗi nghiên cứu, giải quyết các công nghệ cốt lõi then chốt và nâng cao năng lực tự chủ của ngành vi mạch.

Việc đồng thời thúc đẩy ứng dụng robot và phát triển ngành vi mạch cho thấy Trung Quốc đang tập trung đưa các công nghệ mới từ khâu nghiên cứu, thử nghiệm vào sản xuất và ứng dụng thực tế.

Trong thời gian tới, nước này sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ công nghệ, dữ liệu, tiêu chuẩn và liên kết chuỗi công nghiệp, qua đó thúc đẩy robot mở rộng ứng dụng, đồng thời nâng cao năng lực tự chủ và sức cạnh tranh của ngành vi mạch./.

Trung Quốc đẩy mạnh phát triển AI hiện thân và robot hình người Theo báo cáo của công ty nghiên cứu Smart Analytics Global, khoảng 19.100 robot hình người được xuất xưởng trên toàn cầu trong nửa đầu năm 2026, trong đó robot do Trung Quốc sản xuất chiếm hơn 97%.