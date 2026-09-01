Dự án “Tiếng Nga tại Việt Nam: Đối thoại giữa các nền văn hóa” mở đăng ký

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva ngày 31/8, Trường Đại học Tổng hợp Ngôn ngữ Quốc gia Moskva (MGLU), với sự hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác Liên bang Nga (Nhà Nga tại Việt Nam) vừa thông báo chính thức mở đăng ký tham gia Dự án quốc tế quy mô lớn “Tiếng Nga tại Việt Nam: Đối thoại giữa các nền văn hóa.”

Theo ban tổ chức, chương trình sẽ diễn ra từ ngày 6-16/10/2026 theo hình thức trực tiếp tại nhiều cơ sở giáo dục trên cả nước, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm của đội ngũ giảng viên tiếng Nga, thắt chặt kết nối cộng đồng Nga ngữ học, đồng thời quảng bá văn hóa, giáo dục và khoa học Nga tại Việt Nam.

Hướng tới mục tiêu bám sát nhu cầu thực tiễn, chương trình được thiết kế chuyên biệt cho hai nhóm đối tượng cụ thể tại Việt Nam, bao gồm khối chuyên gia (giảng viên, giáo viên, nhà nghiên cứu, biên-phiên dịch viên trong lĩnh vực tiếng Nga) và khối người học (học sinh, sinh viên tại các trường phổ thông, đại học).

Nội dung dự án do đoàn chuyên gia hàng đầu của MSLU trực tiếp phụ trách, được chia thành 3 nhóm hoạt động chuyên môn, gồm: Khối khoa học - phương pháp dành cho chuyên gia và dịch giả, sẽ tập trung vào các hội thảo thực hành, lớp học chuyên đề và tập huấn chuyên sâu về phương pháp giảng dạy tiếng Nga như một ngoại ngữ, lý luận và thực tiễn dịch thuật; khối giáo dục - phổ biến kiến thức dành cho học sinh và sinh viên, sẽ mang đến các giờ học tương tác, tiết học mở, bài giảng khoa học phổ thông, lớp học sáng tạo cùng các cuộc thi tìm hiểu ngôn ngữ.

Song song với các hoạt động này, ban tổ chức sẽ triển khai triển lãm chuyên đề để trưng bày, giới thiệu các bộ giáo trình, tài liệu giảng dạy - phương pháp và tài liệu về đất nước học mới nhất.

Toàn bộ các hoạt động trong khuôn khổ chương trình được ban tổ chức miễn phí hoàn toàn cho người tham gia, với hình thức đăng ký trực tiếp ngay trước khi sự kiện bắt đầu tại các điểm tổ chức.

Chuỗi hoạt động trực tiếp của Dự án sẽ được triển khai xuyên suốt 3 miền theo lịch trình cụ thể: Bắt đầu tại thủ đô Hà Nội vào ngày 6-7/10, tiếp nối tại các tỉnh phía Bắc vào ngày 8-09/10, sau đó dịch chuyển vào miền Trung tại thành phố Đà Nẵng ngày 12/10, thành phố Huế ngày 13/10, và kết thúc tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15-16/10./.

Tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam-Nga qua chương trình bồi dưỡng tiếng Nga Chương trình bồi dưỡng giáo viên tiếng Nga tại Moskva giúp giảng viên Việt Nam cập nhật phương pháp giảng dạy hiện đại, ứng dụng công nghệ số và AI, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.