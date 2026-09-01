Phó Chủ tịch nước tiếp xúc song phương, gặp gỡ cộng đồng người Việt ở Bishkek

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Bishkek, chiều 31/8, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức hợp tác Thượng Hải mở rộng (SCO plus) tại Thủ đô Bishkek, Cộng hòa Kyrgyzstan, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tiếp Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Á-Âu (EAEU) Bakytzhan Sagintayev.

Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao vai trò của Ủy ban Kinh tế Á-Âu và cá nhân ngài Chủ tịch trong việc thúc đẩy triển khai các cam kết trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam-EAEU thời gian qua; khẳng định cần khai thác tốt hơn FTA Việt Nam-EAEU và thúc đẩy thương mại-đầu tư, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai bên.

Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục nghiên cứu nâng cấp, sửa đổi Hiệp định cho phù hợp với tình hình mới, đáp ứng nhu cầu hợp tác và tiềm năng kinh tế của Việt Nam và EAEU, bảo đảm mang lợi ích cân bằng cho các bên; mong muốn EAEU loại bỏ rào cản thương mại liên quan các biện pháp phòng vệ ngưỡng, nhất là đối với hàng dệt may, da giày; đề nghị EAEU tiếp tục lưu tâm đến các biện pháp phòng vệ thương mại liên quan mặt hàng gạo.

Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Á-Âu (EAEU) Bakytzhan Sagintayev vui mừng trước việc kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và EAEU đã tăng trưởng gấp đôi, song nhấn mạnh dư địa và tiềm năng phát triển giữa hai bên vẫn còn rất lớn; mong muốn hai bên tăng cường trao đổi, đối chiếu số liệu thống kê thương mại để tháo gỡ các nút thắt; sớm tổ chức phiên họp của Ủy ban hỗn hợp, ký Nghị định thư về chứng nhận xuất xứ điện tử.

Đánh giá cao và ghi nhận các ý kiến cụ thể của ông Bakytzhan Sagintayev, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chia sẻ lãnh đạo Việt Nam, đặc biệt là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rất quan tâm đến việc triển khai các thỏa thuận, cam kết quốc tế; thông báo Việt Nam đang trong quá trình đổi mới mô hình phát triển, đề nghị hai bên mở rộng không gian hợp tác sang các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi năng lượng…

EAEU là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam. Sau 10 năm triển khai Hiệp định, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Khối EAEU tăng gần 30%/năm giai đoạn 2017-2018 và tăng gần gấp đôi vào năm 2025 (so với năm 2016).

Tại cuộc gặp Phó Thủ tướng Phụ trách các vấn đề kinh tế Cộng hòa Arab Ai Cập Hussein Mohamed Ahmed Eissa, Phó Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam đánh giá cao vai trò và ảnh hưởng quan trọng của Ai Cập ở khu vực, coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Ai Cập; bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước đang phát triển tích cực, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện trong chuyến thăm Ai Cập của Chủ tịch nước Lương Cường tháng 8/2025.

Để đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất hơn nữa, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị hai bên sớm thúc đẩy trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao; đồng thời chuyển lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mời Tổng thống Ai Cập Al-Sisi thăm Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam và Ai Cập là các quốc gia có quy mô dân số và kinh tế tương đương nhau, do đó đề nghị hai bên khai thác các lợi thế, tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, thúc đẩy đàm phán FTA Việt Nam-Ai Cập; tiếp tục tích cực ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực.

Phó Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN với Liên đoàn Arập và Liên minh Châu Phi.

Đánh giá cao vai trò và đóng góp của ông Eissa trên cương vị Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Ai Cập khi ông còn là Nghị sỹ Quốc hội Ai Cập, Phó Chủ tịch nước mong muốn ông Eissa tiếp tục là người bạn tốt, là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Ai Cập.

Về phần mình, Phó Thủ tướng Ai Cập Eissa khẳng định nhân dân Ai Cập rất cảm phục trước chiến thắng của Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam ngày nay; nhấn mạnh, trên nền tảng quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, Ai Cập mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, du lịch, chuyển đổi số, giáo dục đào tạo và năng lượng tái tạo.

Nhất trí với các đề xuất của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Eissa khẳng định sẽ trao đổi với các Bộ trưởng liên quan của phía Ai Cập khi về nước để sớm chuyển tiềm năng to lớn trong quan hệ giữa hai nước thành các dự án cụ thể, cùng có lợi.

Trước đó cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến gặp cộng đồng bà con người Việt tại Bishkek, tìm hiểu tình cuộc sống, kinh doanh, đồng thời cũng chia sẻ với bà con những chủ trương chính sách mới nhất của Đảng, Nhà nước ta liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài.

Tại cuộc gặp diễn ra ở trụ sở Tập đoàn ROX của Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Kazakhstan kiêm nhiệm Kyrgystan Nguyễn Thành Lê báo cáo với Phó Chủ tịch nước những nét chính về người Việt Nam sống và kinh doanh tại hai nước. Cộng đồng tại Kyrgystan chỉ có khoảng 300 người, chủ yếu là cán bộ, nhân viên của Tập đoàn ROX, doanh nghiệp đang thực hiện những dự án đầu tư lớn tại Kyrgystan.

Ghi nhận những đóng góp của ROX, nhân dịp chuyến thăm của Phó Chủ tịch nước Việt Nam, Tổng thống Cộng hòa Kyrgyzstan Sadyr Japarov đã trao tặng Huân chương Dostuk cho Chủ tịch Sáng lập ROX Group, Chủ tịch Hội đồng quản trị MSB, Trần Anh Tuấn, vì những đóng góp quan trọng trong thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Kyrgyzstan.

Cộng đồng có ý thức tuân thủ luật pháp sở tại, tích cực đóng góp cho sở tại, đồng thời hướng về quê hương đất nước, hưởng ứng lời kêu gọi của Đại sứ quán chia sẻ với đồng bào trong nước những lần xảy ra thiên tai tàn phá nặng nề.

Đại sứ cho biết, quan hệ giữa Việt Nam và Kyrgystan có truyền thống lâu đời, có sự tin cậy, được sự ủng hộ của nhân dân hai nước, song luôn cần sự đóng góp của mỗi kiều bào, mỗi công dân để vun đắp cho tình hữu nghị đó.

Sau khi một số kiều bào chia sẻ về tâm tư nguyện vọng, doanh nghiệp đề xuất các kiến nghị để xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh, phát triển, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã chào mừng toàn thể bà con tại Bishkek nhân dịp Quốc khánh 2/9 của Việt Nam và Quốc khánh của Kyrgystan 31/8.

Phó Chủ tịch nước chuyển lời của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến tất cả bà con cộng đồng, Đại sứ quán, các doanh nghiệp, những lời chúc tốt đẹp nhất.

Phó Chủ tịch nước chỉ ra rằng, cho dù không đông, song cộng đồng đoàn kết, gắn bó với nhau, cùng nhau nỗ lực làm ăn, sinh sống, vun đắp tình cảm tốt đẹp của sở tại với cộng đồng.

Phó Chủ tịch cũng cảm động trước tình cảm của bà con đã đến rất đông dù giao thông trong thành phố đang có khó khăn nhân sự kiện quốc tế lớn.

Phó Chủ tịch nước cũng biểu dương những thành công bước đầu của các doanh nghiệp, nhất là ROX, trong đầu tư và kinh doanh, đồng thời có ý thức quảng bá văn hoá Việt Nam ra nước ngoài với công trình đầu tiên là Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa khánh thành trước đó cùng ngày.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, tất cả những thành công đó đều đóng góp cho mối quan hệ song phương. Phó Chủ tịch nước cũng chia sẻ đến bà con về những điểm mới của Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị, đã thực sự là kim chỉ nam mạnh mẽ hơn để bà con kiều bào phát triển và đóng góp cho quê hương ở tầm cao mới.

Nhân dịp này Phó Chủ tịch nước cũng tặng cho bà con những món quà lưu niệm từ quê nhà Việt Nam đậm tình đồng bào, như lời nhắn nhủ: quê hương tuy xa mà gần.

Tối cùng ngày Phó Chủ tịch nước cùng các nguyên thủ, lãnh đạo Chính phủ các nước dự khai mạc Đại hội Thể thao du mục Nomad Games lần thứ 6./.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Tổng Thư ký SCO và gặp Tổng thống Kyrgyzstan Tổng Thư ký SCO bày tỏ vinh dự được đón Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham dự hội nghị SCO, đồng thời nhắc lại những ấn tượng và kỷ niệm sâu sắc về đất nước, con người Việt Nam.