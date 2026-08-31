Khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Bishkek của Kyrgystan

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Bishkek, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Thượng đỉnh mở rộng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và tiến hành một số hoạt động song phương tại Kyrgyzstan, sáng 31/8, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã dự Lễ Khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Hồ Chí Minh nằm trong khuôn viên khu phức hợp Royal Central Park, thủ đô Bishkek, Kyrgystan.

Tham dự buổi lễ có các thành viên Đoàn đại biểu Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Kazakhstan kiêm nhiệm Kyrgyzstan Nguyễn Thành Lê cùng đoàn Đại sứ quán, đại diện lãnh đạo Tập đoàn ROX và đông đảo bà con cộng đồng.

Về phía Kyrgyzstan Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Kyrgyzstan Marlen Mamataliev, Thị trưởng thành phố Bishkek Aibek Junushaliev, Bộ trưởng Nội vụ Ulan Niyazbekov cùng các đại biểu Quốc hội và đại diện các cơ quan hữu quan đã đến dự.

Trong không khí trang trọng, buổi lễ bắt đầu với nghi thức chào cờ hai nước. Chủ tịch Quốc hội Kyrgyzstan Marlen Mamataliev và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã phát biểu tại buổi lễ, trong đó Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh công lao của vị cha già dân tộc cũng như tình cảm kính yêu Người ở mọi người con Việt Nam sinh sống ở khắp năm châu.

Phó Chủ tịch nước cũng cảm ơn chính quyền Kyrgyzstan và thủ đô Bishkek đã ủng hộ công trình tôn kính Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời là địa chỉ thân thương của những người con xa xứ.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch nước cùng đại diện lãnh đạo Kyrgyzstan và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các đại biểu dâng hoa và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tượng đài Hồ Chí Minh đặt tại khu phức hợp Royal Central Park ở thủ đô Bishkek. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Tượng đài được làm bằng chất liệu đồng 99,99%, biển tên và tượng nặng hơn 1 tấn, là bản sao của bức tượng bán thân Bác Hồ của tác giả Trần Văn Lắm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Trên bệ tượng còn hai tấm biển ghi tóm tắt tiểu sử của Bác bằng tiếng Việt và tiếng Kyrgystan.

Việc khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Bishkek có ý nghĩa thiết thực trong việc giới thiệu tới người dân Kyrgyzstan về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, đồng thời góp phần tạo thêm một biểu tượng hữu nghị, tăng cường hiểu biết và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Kyrgyzstan. Công trình càng thêm ý nghĩa khi Kyrgystan là nước thứ 53 trong 56 nước Bác Hồ đã đi qua.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước đang có những bước phát triển tích cực. Việt Nam và Kyrgyzstan thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992.

Tháng 3/2025, Thủ tướng Kyrgyzstan Adylbek Kasymaliev đã thăm chính thức Việt Nam, chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Chính phủ Kyrgyzstan tới Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, góp phần tạo động lực mới cho quan hệ song phương.

Trong chuyến thăm Việt Nam, Thủ tướng Adylbek Kasymaliev đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và cùng Thủ tướng Chính phủ Việt Nam thăm Nhà sàn Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch.

Việc hình thành Quảng trường Hồ Chí Minh và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bishkek tiếp tục thể hiện tình cảm, sự trân trọng dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời làm phong phú thêm các biểu tượng hữu nghị giữa hai nước.

Quảng trường Hồ Chí Minh và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Royal Central Park được kỳ vọng trở thành một địa chỉ văn hóa và hữu nghị, nơi người dân Kyrgyzstan, cộng đồng người Việt Nam và bạn bè quốc tế có thể tìm hiểu thêm về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam, qua đó góp phần vun đắp tình hữu nghị và thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Kyrgyzstan./.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh - biểu tượng vượt thời gian giữa lòng Mexico Đại sứ Nguyễn Văn Hải khẳng định công trình tu tạo và phục dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh là minh chứng sinh động cho sự gắn bó và tình cảm đặc biệt mà Mexico dành cho Việt Nam.