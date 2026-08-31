Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Tổng Thư ký SCO và gặp Tổng thống Kyrgyzstan

Ngày 31/8, tại thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh mở rộng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tiếp Tổng Thư ký SCO Nurlan Yermekbayev.



Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Bishkek, trong buổi tiếp, Tổng Thư ký SCO bày tỏ vinh dự được đón Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tham dự hội nghị, đồng thời nhắc lại những ấn tượng và kỷ niệm sâu sắc về đất nước, con người Việt Nam khi ông còn là Đại sứ Kazakhstan kiêm nhiệm tại Việt Nam.

Đánh giá cao vị thế và uy tín ngày càng cao của Việt Nam trong khu vực, Tổng Thư ký Nurlan Yermekbayev cho biết bản thân ông rất ấn tượng với bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La, cho rằng các mục tiêu và nguyên tắc mà Việt Nam đang hướng tới hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển của SCO.



Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà cá nhân Tổng Thư ký Nurlan Yermekbayev dành cho Việt Nam, chúc mừng SCO nhân kỉ niệm 25 năm hình thành và phát triển, Phó Chủ tịch nước khẳng định SCO đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong việc thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, tăng cường hợp tác và kết nối trong không gian Á-Âu nhằm hóa giải các xung đột, tranh chấp, mang lại hòa bình cho các khu vực trên thế giới.

Phó Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với SCO và các nước thành viên; nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng tham gia tích cực vào các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ SCO vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực cũng như thế giới, bảo đảm phù hợp với luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ) và đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam; Việt Nam sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN với SCO, tăng cường liên kết giữa Đông Nam Á với Trung Á, kết nối ASEAN với Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) và các cơ chế hợp tác khu vực khác, góp phần củng cố hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.



Chia sẻ về các định hướng phát triển lớn của Việt Nam trong thời gian tới cũng như các mục tiêu hướng tới năm 2045, Phó Chủ tịch nước đề nghị SCO phối hợp tăng cường thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, cũng như trong phòng chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm mạng.



Tổng Thư ký SCO chia sẻ tổ chức này không còn đơn thuần là một tổ chức về an ninh như thời gian đầu thành lập, mà đã mở rộng các lĩnh vực hợp tác sang cả kinh tế, thương mại, văn hoá, giao lưu nhân dân…

Bên cạnh đó, SCO cũng đang tiến hành cải tổ sâu rộng nhằm tăng cường vai trò của tổ chức cũng như thúc đẩy hợp tác quốc tế giữa SCO với các nước thành viên và giữa các thành viên SCO với nhau; tin tưởng quan hệ hợp tác SCO - Việt Nam sẽ mang lại hiệu quả thực chất cho cả hai bên.



Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước trân trọng mời Tổng Thư ký SCO Nurlan Yermekbayev sớm thăm lại Việt Nam để tận mắt chứng kiến những thay đổi mới nhất của Việt Nam.

Tổng Thư ký SCO trân trọng cảm ơn lời mời của Phó Chủ tịch nước và chúc Việt Nam sẽ thành công trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước vào năm 2045.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp Tổng thống Kyrgystan Sadyr Japarov. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov và thảo luận thúc đẩy quan hệ song phương.



Tại cuộc gặp, Tổng thống Sadyr Japarov nhiệt liệt chào mừng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị SCO Plus tại Bishkek; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm cũng như những bước phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Kyrgyzstan thời gian qua, nhất là trong các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân.

Tổng thống khẳng định Kyrgyzstan coi trọng quan hệ với Việt Nam, xem Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu tại Đông Nam Á và mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước.



Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của phía Kyrgyzstan; trân trọng chuyển tới Tổng thống Sadyr Japarov lời chào và những lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; đồng thời chuyển lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mời Tổng thống Sadyr Japarov thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp.



Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước chúc mừng Nhà nước và Nhân dân Kyrgyzstan nhân kỷ niệm 35 năm Quốc khánh (31/8/1991-31/8/2026). Bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Kyrgyzstan dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Sadyr Japarov, Phó Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò và các sáng kiến của Kyrgyzstan trong ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển bền vững; chúc mừng Kyrgyzstan trên cương vị Chủ tịch SCO nhiệm kỳ 2025-2026 đã tổ chức thành công nhiều hoạt động cấp cao quan trọng, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới.



Phó Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Kyrgyzstan, coi Kyrgyzstan là đối tác quan trọng, tin cậy tại khu vực Trung Á; đề nghị hai bên tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao; tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tìm hiểu thị trường, mở rộng đầu tư, kinh doanh và thúc đẩy trao đổi thương mại giữa Việt Nam với Kyrgyzstan cũng như với EAEU.



Trao đổi về hợp tác kinh tế-đầu tư, Tổng thống Sadyr Japarov đánh giá cao hoạt động và những đóng góp của doanh nghiệp Việt Nam tại Kyrgyzstan, đặc biệt là Tập đoàn ROX đang đầu tư trong lĩnh vực năng lượng và hạ tầng đô thị; khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để tập đoàn triển khai hiệu quả các dự án và mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Kyrgyzstan.

Nhân dịp này, Tổng thống Sadyr Japarov đã trao Huân chương Dostuk (Hữu nghị) cho ông Trần Anh Tuấn, lãnh đạo Tập đoàn ROX, nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn đối với phát triển quan hệ hợp tác đầu tư giữa hai nước.



Về hợp tác đa phương, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị hai nước tiếp tục tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại LHQ và các diễn đàn đa phương; chúc mừng Kyrgyzstan trúng cử trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2027 – 2028.



Về phần mình, Tổng thống Sadyr Japarov khẳng định Kyrgyzstan sẵn sàng tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong khuôn khổ LHQ và các cơ chế đa phương.



Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng, trong đó có khoa học - công nghệ, giao thông vận tải, logistics, văn hóa, du lịch, thể thao và giao lưu nhân dân… nhằm tăng cường hiểu biết và củng cố nền tảng xã hội bền vững cho quan hệ song phương; tăng cường hợp tác ứng phó với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống; phát huy vai trò cầu nối của Việt Nam và Kyrgyzstan trong thúc đẩy kết nối giữa Đông Nam Á và Trung Á.



Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Tổng thống Sadyr Japarov và các cơ quan chức năng Kyrgyzstan tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm việc, kinh doanh ổn định, hội nhập tốt và đóng góp tích cực cho sự phát triển của Kyrgyzstan cũng như quan hệ hữu nghị giữa hai nước.



Cuộc gặp giữa Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Tổng thống Sadyr Japarov diễn ra trong không khí thân mật, cởi mở, góp phần duy trì trao đổi cấp cao, củng cố tin cậy chính trị, mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới và tạo thêm động lực đưa quan hệ hữu nghị Việt Nam-Kyrgyzstan phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả; đồng thời thúc đẩy kết nối giữa Đông Nam Á và Trung Á, đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển.



Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước gặp cộng đồng và có một số cuộc gặp song phương khác./.

SCO hướng tới vai trò toàn cầu lớn hơn sau 25 năm thành lập Tổng thư ký Yermekbayev nhận định hành trình 25 năm của SCO phản ánh những nỗ lực không ngừng nghỉ của các quốc gia thành viên, sự tận tâm đối với một mục tiêu chung và cam kết đối với tương lai.

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