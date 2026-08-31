Thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Bangladesh

Tối 30/8 theo giờ địa phương, tại thủ đô Dhaka, Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).



Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, tham dự buổi lễ có Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Bangladesh Shama Obaed Islam, đại diện lãnh đạo các bộ, ban ngành, ngoại giao đoàn, tổ chức quốc tế, lãnh đạo các hiệp hội, doanh nghiệp và đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Bangladesh.



Phát biểu khai mạc, Đại sứ Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đại sứ khẳng định sau 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, trở thành nền kinh tế năng động với quy mô 514 tỷ USD năm 2025, tăng trưởng 8,02%, tổng kim ngạch thương mại 930 tỷ USD và thu hút hơn 38,4 tỷ USD vốn FDI đăng ký.

Việt Nam hiện triển khai 17 Hiệp định Thương mại Tự do (FTA), đón hơn 21,2 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025 và có quan hệ ngoại giao với 195 quốc gia, trong đó xây dựng khuôn khổ hợp tác với 38 đối tác chủ chốt, khẳng định vai trò ngày càng tích cực và trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.



Trong quan hệ với Bangladesh, Đại sứ Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh hai nước có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, được vun đắp trên nền tảng những tương đồng về lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, hai nước luôn dành cho nhau sự ủng hộ và hợp tác tích cực tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Trên nền tảng đó, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục có nhiều triển vọng. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt khoảng 1,2 tỷ USD và hai bên đang hướng tới mục tiêu 2 tỷ USD.

Đại sứ cho rằng dư địa hợp tác còn lớn trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp, logistics, công nghệ, y tế, du lịch và kết nối doanh nghiệp.

Việc sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định vận chuyển hàng không mới, hướng tới mở đường bay thẳng Hà Nội-Dhaka, được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho hợp tác và giao lưu nhân dân hai nước.



Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Mạnh Cường chúc mừng Bangladesh tổ chức thành công Tổng tuyển cử tháng 2/2026 và cuộc bầu cử Tổng thống ngày 20/8/2026; đồng thời chúc mừng Ngoại trưởng Bangladesh Khalilur Rahman được bầu làm Chủ tịch Khóa họp thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026–2027.



Thay mặt Chính phủ Bangladesh, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Bangladesh Shama Obaed Islam gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh, đồng thời đánh giá cao những thành tựu trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, cũng như những kết quả tích cực đã đạt được trong khuôn khổ quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, giao lưu văn hóa, nông nghiệp.

Bà cho rằng hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng, cơ hội hợp tác hiệu quả, đặc biệt trong lĩnh vực dược phẩm, viễn thông, du lịch; đề nghị đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp và giao lưu nhân dân hai nước.



Tại buổi lễ, các vị khách mời có dịp thưởng thức những món ăn đặc trưng của Việt Nam, đồng thời trải nghiệm nét đẹp văn hóa và du lịch Việt Nam qua các video giới thiệu nghệ thuật truyền thống, đất nước và con người Việt Nam.

Sự kiện góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Bangladesh, thúc đẩy giao lưu, tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước.



Trước đó, ngày 29/8, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động chào mừng Quốc khánh 2/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh phối hợp với Hội Doanh nhân Việt Nam tại Bangladesh và Câu lạc bộ Doanh nhân Tiger Golf Club tổ chức Giải Golf Hữu nghị Việt Nam-Bangladesh, kết hợp giao lưu, kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm Việt Nam.

Sự kiện thu hút sự tham dự của các Đại sứ, Cao ủy các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Nam Á, cùng hàng chục doanh nghiệp Việt Nam và Bangladesh, đồng thời quy tụ hơn 50 golfer tham gia thi đấu.



Phát biểu tại lễ trao giải, Đại sứ Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao tinh thần thi đấu của các vận động viên, đồng thời nhấn mạnh thể thao là cầu nối giúp doanh nghiệp hai nước hiểu biết nhau hơn, không chỉ trong lĩnh vực thương mại mà còn trong giao lưu văn hóa.



Ông Md Manzur Qader - Chuẩn tướng nghỉ hưu, Phó Chủ tịch Tiger Golf Club - chúc mừng Quốc khánh Việt Nam và đánh giá cao ý nghĩa của giải đấu.

Ông cho rằng sự kiện đã tạo cầu nối thiết thực để doanh nghiệp hai nước giao lưu, kết nối và trao đổi cơ hội hợp tác, đồng thời bày tỏ hy vọng giải đấu sẽ trở thành hoạt động thường niên, góp phần tăng cường gắn kết giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Bangladesh.



Cuối sự kiện, Đại sứ Nguyễn Mạnh Cường và Phu nhân Hà Thị Thanh Vân trao giải thưởng, kỷ niệm chương và tặng phẩm là các sản phẩm Việt Nam cho những golfer đạt thành tích cao./.

Việt Nam-Bangladesh đẩy mạnh liên kết kinh tế Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm tìm kiếm, mở rộng nhập khẩu các mặt hàng có thế mạnh của Bangladesh góp phần giảm dần thâm hụt thương mại, thúc đẩy giao thương song phương phát triển bền vững hơn.

​