Thi công xuyên lễ tại công trường Dự án cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh ở Đồng Tháp

Dịp Lễ Quốc khánh năm nay, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 5 ngày liên tiếp (từ 28/8-2/9). Tuy nhiên, xác định Dự án đường cao tốc Mỹ An- Cao Lãnh (qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp) là một trong những công trình trọng điểm quốc gia nên nhà thầu tổ chức cho cán bộ, kỹ sư, công nhân làm việc trên công trường trong thời gian nghỉ lễ.

Qua đó, nhằm đảm bảo tiến độ thi công dự án, sớm đưa vào sử dụng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đồng Tháp và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ghi nhận của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại công trường xây dựng cầu Mỹ An 1 (xã Tháp Mười) và cầu Nguyễn Văn Tiếp (xã Mỹ Quí) thuộc Dự án cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh, tuy là trong thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh nhưng trên công trường vẫn có nhiều cán bộ, kỹ sư, công nhân làm việc và thiết bị, máy móc đang hoạt động. Tranh thủ thời tiết khô ráo sau những ngày mưa, nhà thầu phân công lực lượng, tổ chức thi công xuyên lễ, không khí làm việc trên công trường rất khẩn trương.

Công trình cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh chia làm 4 mũi thi công; dự án đang đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đặt ra.

Anh Quách Hải Đăng, Trưởng mũi thi công số 1 (Công trình cao tốc Mỹ An- Cao Lãnh) chia sẻ Đồng Tháp đang vào mùa mưa lũ, ảnh hưởng đến quá trình thi công dự án. Tranh thủ những ngày nắng, phải triển khai thi công các hạng mục nhằm bù lại tiến độ những ngày mưa. Vì vậy, dịp Lễ Quốc khánh năm nay, nhiều cán bộ, kỹ sư, người lao động không nghỉ lễ, mà vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trên công trường. Thời gian rảnh cuối ngày, anh em thường ngồi lại trò chuyện, trao đổi công việc và động viên nhau cùng cố gắng làm tốt nhiệm vụ.

Nhà thầu tổ chức thi công hạng mục cầu thuộc dự án cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Cán bộ, kỹ sư, người lao động tham gia xây dựng Dự án cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Do yêu cầu của một số hạng mục, nhiều lao động không được nghỉ lễ và về thăm quê.

Anh Dương Ngọc Phương, Đội trưởng thi công cầu Mỹ An 1 (Công trình cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh) tâm sự với nhiệm vụ kiểm soát tình hình thi công cầu; phân công công việc hằng ngày cho tổ, đội thi công; thêm nữa là quê ở Hải Phòng cũng khá xa nên dịp Lễ Quốc khánh năm nay, anh ở lại và làm việc trên công trường. Không về quê thăm gia đình, người thân, anh cũng cảm thấy buồn nhưng do tính chất, đặc thù công việc nên anh Phương cố gắng bám sát công việc, góp phần đưa dự án về đích sớm nhất có thể.

Trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh năm nay, công trường thi công cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh vẫn hoạt động xuyên suốt, trừ những hạng mục bị ảnh hưởng bởi nhà cung cấp nghỉ trong dịp lễ. Chế độ chính sách cho người lao động làm việc trong thời gian nghỉ lễ thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định của công ty.

Ông Phạm Ngọc Bình, Phó Ban điều hành công trình cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh (Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và kỹ thuật VNCN E&C) cho biết cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh là một trong những công trình trọng điểm của Quốc gia nên cán bộ, kỹ sư, người lao động vẫn làm việc trong những ngày lễ nhằm đảm bảo tiến độ đề ra.

Nhà thầu đang tổ chức thi công song song các cầu trên tuyến và thi công nền đường với việc đắp cát gia tải, xử lý nền đất yếu. Thời gian tới, đơn vị thi công tiếp tục thi công các hạng mục của 18 cầu như: khoan cọc nhồi, đổ bệ móng cầu, thân trụ, đổ xà mũ trụ cầu.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh đã hoàn thành 100%, đáp ứng yêu cầu triển khai thi công trên toàn tuyến. Nhà thầu đang triển khai đồng bộ các hạng mục đắp cát nền đường, xử lý nền đất yếu, trải vải địa kỹ thuật và hoàn thiện hệ thống đường công vụ, cầu tạm.

Đến nay, công tác cắm bấc thấm đã thực hiện đạt gần 100% khối lượng toàn tuyến; các công trình phụ trợ như cầu tạm, mố nhô, đường công vụ đang hoàn thiện đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh đắp cát gia tải, quan trắc và triển khai các công việc tiếp theo.

Nhà thầu đang tập trung huy động tối đa các nguồn lực phục vụ thi công để đáp ứng tiến độ dự án. Trên công trường hiện có gần 240 thiết bị, máy móc và gần 300 công nhân, kỹ sư, cán bộ kỹ thuật; tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp.

Công nhân không nghỉ Lễ Quốc khánh, vẫn tham gia xây dựng cầu Mỹ An 1 thuộc dự cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Gói thầu xây lắp thuộc Dự án cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh chính thức khởi công từ ngày 15/9/2025. Nhà thầu đang tập trung triển khai đồng bộ các hạng mục thi công chính trên toàn tuyến. Công trường duy trì thi công đồng loạt trên nhiều hạng mục, các nhà thầu tập trung huy động nhân lực, thiết bị và nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ. Hiện tại, tiến độ của dự án đang đảm bảo theo kế hoạch đặt ra, đạt hơn 31% giá trị hợp đồng xây lắp.

Dự án cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh giai đoạn 1 qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp với chiều dài gần 27km, thời gian triển khai từ 2025-2028. Tổng mức đầu tư của dự án cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh giai đoạn 1 hơn 6.120 tỷ đồng, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Dự án bao gồm một gói thầu xây lắp do liên danh Dongbu Corporation (Hàn Quốc) - Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và kỹ thuật VNCN E&C (Việt Nam) thực hiện.

Điểm đầu cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh giai đoạn 1 kết nối với tuyến đường N2 thuộc xã Đốc Binh Kiều; điểm cuối tại nút giao An Bình thuộc phường Mỹ Trà. Giai đoạn 1, cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh được đầu tư phân kỳ với quy mô nền đường rộng 17m, 4 làn xe hạn chế, tốc độ thiết kế 100 km/giờ.

Tuy nhiên mới đây, Bộ Xây dựng đã thống nhất chủ trương nghiên cứu điều chỉnh quy mô dự án này theo hướng nâng từ 4 làn xe hạn chế lên 4 làn xe hoàn chỉnh.

Cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh giai đoạn 1 là tuyến đường có vai trò kết nối quan trọng với tuyến cao tốc Cao Lãnh-An Hữu, Cao Lãnh-Lộ Tẻ và Lộ Tẻ-Rạch Sỏi, góp phần hình thành trục cao tốc phía Tây của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng-an ninh khu vực; rút ngắn thời gian đi lại, giảm chi phí vận tải lưu thông hàng hóa./.

Đồng Tháp đề nghị bổ sung đường gom dân sinh dọc cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh Việc thiếu đường gom dọc cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh khiến nhiều diện tích canh tác ở Đồng Tháp bị chia cắt, khó cơ giới hóa và tưới tiêu, buộc địa phương kiến nghị bổ sung hạ tầng để bảo đảm sản xuất.