Bộ Y tế yêu cầu tập trung cứu các nạn nhân vụ lật xe khách ở Gia Lai

Sáng 1/9, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) thông tin đã có công văn khẩn yêu cầu các bệnh viện tập trung tối đa lực lượng, khẩn trương cấp cứu, điều trị các nạn nhân vụ lật xe khách nghiêm trọng tại Gia Lai.

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế tỉnh Gia Lai, vụ lật xe khách trên tuyến tránh quốc lộ 19 ở Gia Lai khiến 4 người tử vong và 20 người bị thương. Các nạn nhân được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Trong đó, một bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy và một bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai.

Trước tình hình trên, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai và Bệnh viện Chợ Rẫy chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung tối đa lực lượng y, bác sỹ, thuốc và trang thiết bị y tế để khẩn trương cứu chữa các trường hợp nặng.

Các cơ sở y tế cần thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm hạn chế thấp nhất số trường hợp tử vong và giảm thiểu thiệt hại do vụ tai nạn gây ra.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các đơn vị phối hợp chuyên môn với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu hoặc chuyển nạn nhân đến bệnh viện cấp chuyên sâu kịp thời khi cần thiết. Trong trường hợp cần điều phối, hỗ trợ để bảo đảm công tác cấp cứu và điều trị cho các nạn nhân, các đơn vị đề xuất, kiến nghị với Bộ Y tế để được xem xét, hỗ trợ.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế tỉnh Gia Lai và Bệnh viện Chợ Rẫy thường xuyên cập nhật diễn biến công tác cấp cứu, điều trị các nạn nhân về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

Trước đó, khoảng 3h ngày 31/8, ôtô khách mang biển kiểm soát 50E-449.17, do tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long điều khiển, lưu thông theo hướng từ Hàm Rồng đi xã Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai. Trên xe lúc này có 33 người gồm 2 lái xe, 1 phụ xe và 30 hành khách. Khi đến tuyến tránh quốc lộ 19 đoạn qua phường Hội Phú, Gia Lai, xe khách bất ngờ bị lật nghiêng vào lề đường bên phải. Hậu quả vụ tai nạn khiến 4 người tử vong và nhiều người khác bị thương./.

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